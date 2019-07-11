RU  UA  EN

пятница, 12 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Бизнес

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

12 июля

12:38
На росТВ анонсировали телемост с украинцами: названо точное время и участники
12:30
​В США подготовили новый финансовый удар по России
12:27
Кличко идет на конфликт с Зеленским: что происходит
12:19
Свитолина заработала рекордную сумму на Уимблдоне
12:18
В Крыму бьют тревогу из-за новой экологической катастрофы: видео и шокирующий документ
12:01
В НАБУ высказались о голосовании за кандидатов с криминальным прошлым: документ
12:00
Гороскоп на 12 июля: Овны станут душой компании, а Рыбы будут поддаваться настроению
11:52
Журналисты рассказали новые детали о двойном гражданстве Борислава Березы
11:51
Надаль - Федерер: онлайн видео трансляция 1/2 финала Уимблдона
11:51
В Австрии умер украинский музыкант: фото
11:50
В России рассказали, как Зеленский перехитрил Медведчука
11:43
ВСУ нанесли мощный удар по "каравану" российской артиллерии: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Украине закрылась сеть винных супермаркетов: в чем причина

четверг, 11 июля 2019, 18:05
переглянути новину українською

Украинский рынок покинула сеть винных магазинов "Поляна", эксперты винят в этом слишком быстрое развитие, неудачный формат и высокую конкуренцию на рынке.

Об этом НВ Бизнес рассказали три источника: два директора торговых сетей и руководитель компании, которая занимается дистрибуцией алкогольных напитков.

"Последний магазин, который находился на ул. Глубочицкой в Киеве, был закрыт чуть более месяца назад", - рассказал руководитель компании-дистрибутора.

Номера телефонов, указанные на сайте сети "Поляна", не отвечают, а помещение центрального офиса и магазина на ул. Обсерваторной, 12-А сейчас сдается в аренду за 300 тыс. грн в месяц.

Первый магазин сети Поляна открылся в 2009 году. А уже в 2013 году сеть управляла 35 магазинами в Киеве и в городах-миллионниках.

"Сеть планировала развиваться по франчайзингу. Требования к бизнесменам, которые хотели открывать магазины под ТМ "Поляна", были очень жесткими. Поэтому компания заключила всего один-два договора на развитие под ее брендом", - рассказал глава директората Ассоциации франчайзинга рассказал глава директората Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос.

Однако после 2014 года у владельца сети Ильи Гринберга, владевшего сетью через компанию "Марком", начались проблемы. На сегодня Гринберг не значится среди владельцев сети.

Эксперты отмечают, что "Поляна" допустила несколько ошибок.

"У сети была очень быстрая экспансия, при которой сложно контролировать бизнес. В каждом магазине нужен сильный управляющий, но найти их сложно. Сеть росла в количестве, но продажи, насколько мне известно, не увеличивались. Это была очень нестабильная модель", - считает совладелец GoodWine Дмитрий Крымский.

Кривонос считает, что "Поляна" не попала в формат, который пользовался самым высоким спросом.

"Они не дотягивали до площади и ассортимента GoodWine и в то же время были больше, чем популярный сейчас OkWine", - рассказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Министерство финансов России выступило за создание в стране сети магазинов беспошлинной торговли "Березка" - аналогу магазинов, которые были в СССР.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Знакомьтесь, ARX! Зачем ведущая украинская страховая компания AXA провела ребрендинг

Мифы и реальность норковых ферм в Украине

Как заработать на сумках для еды: история успешного бизнес-кейса

Как бизнес-инновации работают на улучшение здоровья населения

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: