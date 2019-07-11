​В Украине закрылась сеть винных супермаркетов: в чем причина

Украинский рынок покинула сеть винных магазинов "Поляна", эксперты винят в этом слишком быстрое развитие, неудачный формат и высокую конкуренцию на рынке.

Об этом НВ Бизнес рассказали три источника: два директора торговых сетей и руководитель компании, которая занимается дистрибуцией алкогольных напитков.

"Последний магазин, который находился на ул. Глубочицкой в Киеве, был закрыт чуть более месяца назад", - рассказал руководитель компании-дистрибутора.

Номера телефонов, указанные на сайте сети "Поляна", не отвечают, а помещение центрального офиса и магазина на ул. Обсерваторной, 12-А сейчас сдается в аренду за 300 тыс. грн в месяц.

Первый магазин сети Поляна открылся в 2009 году. А уже в 2013 году сеть управляла 35 магазинами в Киеве и в городах-миллионниках.

"Сеть планировала развиваться по франчайзингу. Требования к бизнесменам, которые хотели открывать магазины под ТМ "Поляна", были очень жесткими. Поэтому компания заключила всего один-два договора на развитие под ее брендом", - рассказал глава директората Ассоциации франчайзинга рассказал глава директората Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос.

Однако после 2014 года у владельца сети Ильи Гринберга, владевшего сетью через компанию "Марком", начались проблемы. На сегодня Гринберг не значится среди владельцев сети.

Эксперты отмечают, что "Поляна" допустила несколько ошибок.

"У сети была очень быстрая экспансия, при которой сложно контролировать бизнес. В каждом магазине нужен сильный управляющий, но найти их сложно. Сеть росла в количестве, но продажи, насколько мне известно, не увеличивались. Это была очень нестабильная модель", - считает совладелец GoodWine Дмитрий Крымский.

Кривонос считает, что "Поляна" не попала в формат, который пользовался самым высоким спросом.

"Они не дотягивали до площади и ассортимента GoodWine и в то же время были больше, чем популярный сейчас OkWine", - рассказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Министерство финансов России выступило за создание в стране сети магазинов беспошлинной торговли "Березка" - аналогу магазинов, которые были в СССР.