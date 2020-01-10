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Во исполнение инициированного Зеленским меморандума: в Раде планируют отменить "маржу Холодова"

пятница, 10 января 2020, 11:13
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На следующей неделе парламент должен рассмотреть проект постановления об отмене результатов голосования по законопроекту №1049, который был принят ВРУ, но так и не подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте Рады.

Отмечается, что документ не был подписан из-за нарушений, допущенных депутатами при внесении поправок к законопроекту.

3 октября 2019 года, накануне голосования за законопроект на заседании комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политики, члены комитета внесли скандальную поправку №8, которая не касалась темы проекта, но устанавливала фиксированный уровень торговой наценки на сигареты. Поправка в СМИ стала известна как "маржа Холодова". Именно заместителя главы комитета по налоговой политике Андрея Холодова журналисты называют основным бенефициаром данной поправки.

По данным расследования "Схем", он может контролировать большую сеть розничной продажи табачных изделий. Позже НАБУ открыло производство в отношении депутата Холодова по подозрению в злоупотреблении властью и служебным положением.

Принятие так называемой "маржи Холодова" парламентом заставило компанию "Бритиш Американ Тобакко Украина" остановить в ноябре 2019 года производство на табачной фабрике в Прилуках и отозвать 25 млн акцизных марок на 505 млн грн. Другой крупный производитель "Джи Ти Ай Украина" отозвал акцизные марки на 350 млн грн. В компании "Филип Моррис Украина" заявили, что вынуждены сократить производство сигарет на треть из-за скандальной поправки.

Кризисная ситуация на табачном рынке создала угрозу для поступлений в госбюджет: за 11 месяцев 2019 года план по табачному акцизу недовыполнен на 14,4 млрд грн.

Учитывая на угрозы ситуации для экономики и бюджета, в нее был вынужден вмешаться президент, который провел встречу с крупнейшими табачными производителями страны (входят в ТОП-10 налогоплательщиков Украины) и инициировал Меморандум о взаимопонимании о прозрачном и предсказуемом регулировании развития табачной промышленности.

12 декабря 2019 года по поручению правительства этот Меморандум подписали министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и директора крупнейших производителей табачной продукции Украины.

Во избежание таких ситуаций в будущем среди основных целей Меморандума заявлено "содействие продвижению и сохранению прозрачной модели функционирования рынка табачных изделий, обеспечение ценообразования на конкурентной основе и в соответствии с принципами рыночной экономики".

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