Миссия - представить Украину в мире: Анна Горкун рассказала об амбициозных целях запуска новой линейки вина

Анна Горкун и ее семейная компания "46 Parallel Wine Group" начинает свою страницу в глобальном винном путеводителе с целью обозначить координаты Украины на винной карте мира.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Она отмечает, что миссия запуска линейки - стать визитной карточкой Украины в мировом виноделии экспортируя 80% вина за границу.

Линейка нового вина Украины состоит из эксклюзивного бренда "46 Parallel™" и "Apostrophe™". Для их изготовления взят лучший украинский виноград, который растет на 46 параллели в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Над разработкой новых брендов работало креативное агентство "TABASCO". Агентство провело исследование мирового и украинского рынка вина, изучило предпочтения потребителя и, применяя современные ИТ-технологии и методы нейромаркетинга, создало этикетку и упаковку.

Для производства каждой бутылки вина "46 Parallel Wine Group" привлечено от 12 до 15 предприятий, каждое из которых является экспертом в своем деле, начиная от виноградарских хозяйств-партнеров, завершая производителями пробки в Португалии. Компания производит игристые вина на производственных мощностях "Одессавинпром" и тихие вина на заводе "Винтест", расположенных в Одесской области.

Виноделы "46 Parallel Wine Group" разработали две коллекции "46 Parallel™": авторскую "GRAND ADMIRAL" (менее 2800 бутылок тихого красного) и лимитированную "EL CAPITAN" (35000 бутылок белого и розового вина, 10000 игристого брюта).

Ими же было создано доступное вино "Apostrophe™", классическая коллекция которого содержит 12 видов тихого вина, четыре вида игристого и шесть видов экспортной линейки "Prima Maria". Именно эта линейка, вобравшая в себя лучшие методы виноделов "46 Parallel Wine Group", будет представлять Украину в мире.

"Бизнес-модель нашего семейного винного дома построена таким образом, чтобы развивать украинских виноградарей, гарантируя им стабильные закупки. Операционная стратегия предусматривает интеграцию наших специалистов в процесс виноградарства и виноделия, а также - инвестиции в дооснащение производственных мощностей заводов-партнеров для обеспечения общего развития и соблюдения высокого качества продукции. Я, как человек, посвятивший значительную часть своей профессиональной жизни вину, хочу гарантировать его совершенство и гордиться его украинским происхождением, следуя миссии бренда - стать визитной карточкой Украины в мировом виноделии", - прокомментировала Анна Горкун, СEO и основательница 46 Parallel Wine Group.

"Запуск нового настолько амбициозного бренда является значительным креативным вызовом. Нам приятно работать с командой, возглавляемой Анной и Тарасом Горкун, с которыми нас объединяют взаимоуважение и многолетняя дружба", - пояснил Александр Смирнов, креативный директор TABASCO.