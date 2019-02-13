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Тимошенко рассказала, как обеспечить молодежь доступным жильем

среда, 13 февраля 2019, 11:32

В Украине необходимо внедрить изменения в систему ипотечного кредитования, которые обеспечат молодым семьям возможность приобрести собственное жилье.

Об этом во время общения с молодежью в одном из новых жилых кварталов Ивано-Франковска рассказала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

По ее словам, закон об ипотеке будет предусматривать отсутствие первого взноса при покупке жилья, ведь он является непосильным для многих семей.

Также будут введены долгосрочные кредиты, чтобы, как в развитых странах, семья могла вернуть кредит за 15 и более лет. Тимошенко считает, что при таких условиях, люди смогут спокойно возвращать кредит и он не наносить вреда семейному бюджету.

"У нас на возврат кредита дают 3-5 лет. Даже тем семьям, которые имеют работу, сложно за этот срок все вернуть", - пояснила лидер "Батькивщины".

Кроме того, Тимошенко убеждена, что в Украине необходимо изменить кредитную политику Национального банка. Это позволит удешевить кредиты с нынешних 20% годовых до 3-4%.

"Если такая система будет введена, молодые семьи смогут себе приобрести жилье", - подытожила политик.

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