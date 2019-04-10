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Киевская строительная компания заявила о шантаже со стороны бывших прокуроров

среда, 10 апреля 2019, 15:11

Бывшие работники прокуратуры блокируют строительство на улице Казимира Малевича, 44-46 в Киеве, шантажируя застройщика протестами и судебными делами.

Об этом говорится в заявлении строительной компании "Геос".

В компании заявляют, что бывшие правоохранители требуют деньги - в обратном случае угрожают остановить строительство.

"Строительство второй очереди многоэтажки на улице Казимира Малевича, 44-46 блокируется несколькими бывшими работниками прокуратуры, которые начали шантаж строительной компании "Геос". Вторая очередь строительства должна начаться на земельном участке, принадлежащем строительной компании. Вместе с жителями соседней многоэтажки, находящейся на Ямской 34/35, мы решили установить большую и современную детскую площадку, обустроить придомовую территорию, создать зону отдыха во дворе", - говорится в заявлении.

В компании говорят, что находящаяся по адресу детская площадка опасна для детей.

"Нынешняя наскоро обустроена детская площадка - опасна, так как находится прямо на теплотрассе. В случае возникновения аварийной ситуации могут пострадать дети. Именно поэтому мы проводим работы по устранению аварийности и построим новую площадку уже в ближайшее время", - добавляют в "Геосе".

В "Геосе" добавляют, что обсуждают строительные работы с жителями соседнего дома.

"Наша строительная компания начала диалог с жителями Ямской - вместе мы обсудили развитие будущего микрорайона, приняли ряд решений по зонам общего пользования. Зато несколько бывших правоохранителей из Донецка начали шантаж строительной компании. Они требуют деньги за возможность начать строительство - в противном случае угрожают судебными делами, протестами и перекрытием дороги, как только мы начнем работы на Казимира-Малевича 44-46", - заявляют в строительной компании.

Представители компании отмечают, что не поддаются на шантаж и продолжают работы.

"Мы не поддаемся на шантаж и в своей деятельности руководствуемся только украинским законодательством. Мы готовы вести диалог людьми, живущими в доме на Ямской 35/34. Готовы вести конструктивный разговор, вместе планировать развитие придомовой территории, обустроить совместную зону отдыха. Мы убеждены: любые ситуации должны решаться в рамках правового поля", - заявляют в компании.

Строители призывают жителей соседних домов и активистов не поддаваться на провокации.

"Обращаемся ко всем активистам, жителям Ямской 35/34, журналистам и правоохранителям: не поддавайтесь на провокации нескольких человек, которые решили заработать на хорошем имени строительной компании. Мы открыты к диалогу, но никогда не пойдем на поводу у шантажистов", - резюмируют в компании.

В ближайшее время компания "Геос" планирует начать строительство второй очереди многоэтажного комплекса на Казимира Малевича. Ныне компания входит в пятерку крупнейших строительных компаний столицы.

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