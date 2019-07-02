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Завершено строительство крупнейшего в мире аэропорта: впечатляющие фото и видео

вторник, 02 июля 2019, 02:27
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В Пекине (Китай) было завершено строительство международного аэропорта Дасин (Beijing Daxing) общей площадью в миллион квадратных метров

Об этом сообщают ведущие информационные ресурсы Китая.

Крыша сооружения равна площади 25 футбольных полей (больше аэропорта Шереметьево в Москве в семь раз), а само оно находится в 46 километрах от центра китайской столицы

Одним из авторов проекта стала известный английский архитектор арабского происхождения Заха Хадид, но строительство здания началось уже после ее смерти. Дасин по форме напоминает феникса — существо из китайской мифологии, которое олицетворяет собой женское начало.

Журналисты отметили, что здание со стальным каркасом построено без единого структурного шва. Планируется, что Дасин будет обслуживать больше 72 млн пассажиров 600 тысяч рейсов.

Полноценное открытие аэропорта ожидается 30 сентября - в годовщину основания Китайской Народной Республики.

Как сообщал "Апостроф", ранее в московском аэропорту "Шереметьево" затопило парковку терминала В, из-за чего оказались подтоплены припаркованные автомобили.

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