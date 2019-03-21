​Vodafone вложил рекордные инвестиции в 4G

2018 год прошел в Украине под знаком 4G – мобильного интернета четвертого поколения, поэтому неудивительно, что именно мобильная связь собрала рекордные инвестиции в экономику страны.

Об этом пишет издание Dialogue.

Так, один из лидеров рынка - мобильный оператор Vodafone Украина, отчитался о рекордных инвестициях в развитие инфраструктуры с момента начала строительства сетей скоростного мобильного интернета: они составили 21,6 млрд грн.

По результатам 2018 года, 85% жителей Украины могли воспользоваться 3G связью Vodafone, и 45% украинцев получили доступ к услугам 4G Vodafone.

Следствием столь масштабных инвестиций в строительство сети стал стремительный рост количества data-пользователей и потребления услуг передачи данных среди пользователей мобильной связи. Клиенты Vodafone стали использовать в два раза больше трафика, чем годом ранее и оказались самыми активными интернет-пользователями – в среднем дата-клиент Vodafone использует 3,2 ГБ трафика в месяц.

Такое активное использование интернета стимулировали и выгодные тарифы Vodafone: например, линейка Super Net с большим объемом интернет-трафика для клиентов предоплаты, новые тарифы для контрактных клиентов компании, увеличение пакетов мобильного интернета в бизнес тарифах компании. Тарифы Vodafone пользуются популярностью у абонентов и стали самыми доступными в Украине.

Рекордные на рынке инвестиции обеспечивают технологическое лидерство Vodafone и гарантируют клиентам компании не только бесперебойную работу мобильной связи и data-услуг, но и надежную платформу для запуска новых технологичных услуг на базе 4G.