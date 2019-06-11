Количество подключений к 5G превышает ожидания - Ericsson Mobility Report

К 2024 году ожидается 1,9 млрд подключений к 5G, 45% населения мира будет жить в зоне действия сетей 5G, и на пятое поколение будет приходиться 35% всего мобильного трафика.

Об этом сообщается в очередном Ericsson Mobility Report.

Так, компания прогнозирует рост подключений по сравнению с ранее заявленными 1,5 млрд - покрытие сетей 5G вырастет почти на 27% по сравнению с данными прогнозов прошлого года.

Также отмечается, что расширение покрытия 5G может вырасти до 65%, ведь технология распределения частот позволяет развертывать его на частотных полосах LTE.

В Ericsson считают, что производители смартфонов готовы расширить выпуск устройств, поддерживающих 5G до конца этого года. Вследствие этого ожидается более 10 млн новых подключений к концу 2019, и больше всего в Северной Америке − 63% до 2024 года. Второй стала Северо-восточная Азия (47%), третьей − Европа (40%).

"5G действительно внедряется быстрыми темпами. Об этом свидетельствует интерес провайдеров услуг и потребителей к технологии. 5G положительно повлияет на жизнь людей и бизнеса, выходя за пределы технологии интернета вещей или Четвертой индустриальной революции. Преимущества 5G можно ощутить только при условии создания полноценной экосистемы, где взаимодействуют все игроки телеком-рынка в разрезе технологий, регуляторной политики и безопасности", - сообщил исполнительный вице-президент и глава бизнес-подразделения сетей связи Фредерик Джейдлинг.

Общее потребление мобильного трафика продолжает расти, достигая ежегодного показателя до 82%. Предполагается, что этот показатель достигнет 131 экзабайт в месяц к концу 2024 года, где 35% трафика будет приходиться на сети 5G. В мире насчитывается 1 млрд мобильных подключений благодаря технологии интернета вещей и по прогнозам, эта цифра вырастет до 4,1 млрд до конца 2024 года, где 45% будет занимать массовый интернет вещей. Его будут использовать в жилищно-коммунальном хозяйстве для работы умных счетчиков, в здравоохранении для медицинских приборов и транспортной сфере для обеспечения датчиков слежения.

Июньский Ericsson Mobility Report дополнен статьями, написанными вместе с поставщиками услуг. В них представлены примеры достижений рынков, которые находятся в зоне действия сетей 5G. Так, вместе с Telstra в Австралии Ericsson исследовали как справиться с растущим спросом на передачу данных и видео, и повлиять на пользовательский опыт в вопросе онлайн стриминга видео. В другой статье, написанной вместе с Turkcell из Турции, рассматривается, как производительность сети и дополнительные услуги помогают успешно устанавливать фиксированный беспроводной доступ.