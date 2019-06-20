Вам некуда идти: известная журналистка взволновала сети постом о реванше Медведчука

Приближенные к России оппозиционные политики в Украине во время войны покупают одно за другим украинские медиа, ставя под угрозу и ситуацию на рынке труда в СМИ и даже национальную безопасность.

Об этом написала на своей странице в Facebook журналистка Татьяна Даниленко.

Она обратилась к журналистам, представителям правозащитных и международных организаций с просьбой обратить внимание на монополизацию украинских медиа.

"Вам некуда идти - кругом будем мы" - пророссийский олигарх за вероятно российские деньги скупает все новостные каналы во время войны с Россией. 400 журналистов в Киеве и Львове оказываются на улице. Никакой реакции спецслужб, правоохранительной системы, антимонопольного комитета, правительства, посольств ОБСЕ, НАТО, "Репортеров без границ", журналистских профсоюзов. Ноль реакции. Ни один топ-политик не высказался в защиту. Баллотироваться нет смысла, если нет "пакета", купленного у Тараса Козака", - написала журналистка.

Также Даниленко прокомментировала якобы устойчивое положение СМИ, принадлежащих пятому президенту Петру Порошенко, которые представляют кардинально противоположный СМИ Козака – проевропейский социо-политический контекст.

"Порошенко "Прямой" и "5"не продаст". А если ему предложат по 30 млн за каждый + безлимитный пакет, например?", - предположила она.

По ее мнению, каналы сетки Тараса Козака уже продвигают месседжи, которые могут обеспечить сильную поддержку политическим силам из его окружения на грядущих выборах.

"Это история не о медиа. Это история о политической ситуации. А она складывается так, что через год Россия будет не у порога, а во всех головах. Ни одна политсила не готова сейчас бороться против Медведчука. А он еще даже не в парламенте", - подчеркнула она.

Как сообщал "Апостроф", новым владельцем телеканала Zik стал Тарас Козак, который является кандидатом в народные депутаты по списку "Оппозиционной платформы — За життя". Журналисты телеканала ZIK начали покидать свои постыпосле того, как владелец у канала сменился.