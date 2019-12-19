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STEM is FEM познакомил украинских школьниц с успешными айтишницами и показал офисы крупных IT-компаний

четверг, 19 декабря 2019, 16:19
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Благотворительный проект STEM is FEM организовал мероприятие, где доказал девушкам, что IT - это отрасль, в которой женщинам рады не меньше, чем мужчинам. 23 старшеклассницы отобрали с помощью онлайн тестирования на сайте проекта из 80 желающих принять участие в образовательном модуле, сообщают организаторы проекта.

В первый день мероприятия с рассказами о собственном успехе и советами для его достижения перед девушками выступили министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, народный депутат Украины, в прошлом – главная операционная директор Ring Ukraine Кира Рудик и вице-президент по инжинирингу GlobalLogic Юлия Дубовая.

"Я очень рада, что сейчас все больше женщин выбирают IT. Мы в GlobalLogic постоянно смотрим на пропорцию женщин и мужчин в компании. И видим, что количество женщин растет и, если раньше они в основном занимались не техническими задачами, то сейчас большая часть выбирает инженерные профессии", – рассказывает Юлия Дубовая.

Во второй день модуля девушки пообщались с женщинами из разных направлений IT. На вопрос об особенностях профессий отвечали Нина Левчук (руководитель направления развития онлайн-платформ, стартапов и венчурных фондов Google в Центральной Европе), Анастасия Харитонова (аккаунт-стратег Google), Виктория Таранюк (Lead QA компании GlobalLogic), Татьяна Хряпина (CEE L&D Regional Head, GlobalLogic) и Ирина Зеленецкая (Front-End разработчица в компании Beetroot).

Также девушки имели возможность заглянуть за кулисы индустрии и посетить офисы компаний. В GlobalLogic их знакомили с проектами компании, например, современным концертным музыкальным пультом, к созданию которого компания привлекла известных украинских музыкантов. А в Beetroot рассказали, как шведские традиции, ценности и схема управления прижились в Украине.

"Во время экскурсии участницы познакомились с работой ведущих IT-компаний, побывали в офисах, прониклись корпоративной культурой, увидели, как сформированы отделы, оборудованы рабочие места. Не секрет, что в IT-компаниях царит особая атмосфера: здесь ценят креатив и нестандартные идеи, не терпят формализма, стараются не нарушать личного пространства. Надеюсь, девушки оценили все достоинства этой сферы, и им захочется в дальнейшем связать свою жизнь с информационными технологиями", - говорит один из инициаторов проекта, руководитель компании Gamingtec Сапар Карягдыев.

Девушки приняли участие в профессиональном конкурсе, победительница которого в июне посетит Webit Festival Europe в Валенсии (Испания).

STEM is FEM – это благотворительный образовательный проект. Его цель – привлечь девушек развиваться в направлении STEM-дисциплин: науке, технологиях, инженерном деле и математике. Следующей темой проекта станет "Энергетика и экология". А конкурс на участие в модуле начнется на сайте STEM is FEM уже в начале января.

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