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Активисты рассказали о рисках запуска речного пути от Балтийского до Черного моря Е40

среда, 10 апреля 2019, 18:16

Построение и запуск речного пути Е40, который согласно проекту ЕС, должен обеспечить прямое речное сообщение от Балтийского до Черного моря, сопровождается рядом серьезных рисков и осложнений.

Об этом заявил председатель общественной организации "Чистий Дніпро" Дмитрий Надеев в ходе дискуссии на тему "Водный путь Е40. Зачем поднимать радиоактивный ил со дна Припяти и везти его в Киев?", сообщает РБК-Украина.

"В нашем случае речь идет о другом, более комплексном исследовании, в рамках которого необходимо провести буровые работы и взять пробы грунта по всей протяженности реки, где будут проводиться дноуглубительные работы. Проект можно начинать только после решений, как именно проводить работы с минимальными последствиями для экологии", - подчеркнул Надеев.

По его словам, комплексные исследования должны ответить на несколько вопросов в контексте реализации проекта Е40: не приведут ли дноуглубительные работы к повторному загрязнению реки Припять стронцием 90 и цезием 137, безопасно ли выполнение работ на Киевском водохранилище, и проводились ли соответствующие исследования на территории Беларуси.

"Поскольку Припять течет из Беларуси в Украину, то все радиоактивные частицы ила, если они есть, пойдут к нам вместе с потоком воды", - отметил он.

Надеев также обозначил ключевые проблемы Днепра, среди которых - катастрофическое обмеление реки, ее глубина упала на метр, в среднем до 2,9 м. Причин этой ситуации несколько - потеря рекой собственного течения, потепление, разрушительная деятельность человека.

Среди других проблем Надеев выделил состояние днепровских водохранилищ.

"Преобразование гидрологического режима реки с речного на озерный, заиливание продуктами твердого стока притоков, чрезмерное повышение температуры воды в летнее время, опасность водяного ореха. Эти и другие вопросы придется решать в ходе реализации проекта Е40", - отметил активист.

Также было отмечено, что основным шагом для улучшения экологического состояния водохранилищ является создание барьера на пути антропогенного загрязнения их акватории. С этой целью нужно ликвидировать зоны активного заиления водохранилищ, провести расчистку мелководных участков для увеличения проточности водоемов, улучшения водообмена и восстановления дренажной способности рек. Работы можно выполнить в соответствии с проектами расчистки водохранилищ в рамках областных целевых программ развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки Днепр за счет инвесторов, которые будут компенсировать свои расходы путем реализации донных отложений, высвобождаемых в процессе расчистки. Однако на сегодня законодательно не урегулирован вопрос выполнения работ по расчистке водоемов и использованию высвобождаемого грунта.

Проект Е40 предусматривает строительство речного пути от Балтийского до Черного моря через Вислу, Западный Буг, Припять и Днепр. Его протяженность составит более 2 тысяч километров. К реализации проекта привлекаются Польша, Беларусь и Украина.

По прогнозам, реализация этого проекта может увеличить на 10 млн тонн общий объем грузов, перевозимых по Днепру. Финансируется речной путь за средства Евросоюза, который готов выделить трем странам-участницам 12 млрд евро. На долю Украины из этой суммы приходится 32 млн евро.

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