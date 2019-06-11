Украинская делегация в Индии провела успешные переговоры по модернизации самолетов Ан-32

Украинская военная делегация посетила штаб Военно-воздушных сил Индии, чтобы обсудить вопрос модернизации транспортного флота индийских ВВС Ан-32.

Об этом в Facebook сообщило Государственное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт", передает "Укринформ".

Как сообщает издание India Today со ссылкой на свои источники, украинская делегация провела переговоры с руководством штаба Военно-воздушных сил Индии по вопросам ускорения темпов модернизации Ан-32. Встречи состоялись через несколько дней после падения одного из самолетов Ан-32 индийских ВВС.

Издание напоминает, что 3 июня самолет индийских ВВС внезапно исчез с радаров. Катастрофа произошла в штате Прадеш, на борту было 8 членов экипажа и 5 пассажиров. Несмотря на исчерпанный летный ресурс, самолет не проходил процедуру ремонта и продления срока эксплуатации.

В 2009 году Индия и Украина подписали контракт на сумму 397,7 млн долларов на модернизацию 105 самолетов Ан-32 индийских вооруженных сил в Украине и Индии в связи с завершением их сроков эксплуатации. Обновления авиапарка предусматривало также оснащение их новейшей авионикой, навигационным оборудованием и тому подобное.

Согласно контракту, в Украине, на "Заводе 410 ГА", были модернизированы 45 самолетов, остальные 60 должны были пройти модернизацию в Индии. Однако из-за необходимости импортозамещения российских комплектующих к самолету Ан-32, произошла задержка в выполнении программы. В Индии было модернизировано лишь около 10 самолетов.

Индийские журналисты обратили внимание, что пропавший в Индии самолет не был частью модернизированного авиафлота, поэтому военные чиновники подчеркивают необходимость ускорения темпов модернизации Ан-32.

Во время визита в Индию украинская делегация осмотрела объекты, на которых осуществляется модернизация самолетов Ан-32. Переговорщиками от украинской стороны выступили представители госкомпании "Спецтехноэкспорт", который входит в состав "Укроборонпрома".

По сообщению "Спецтехноэкспорта", в течение последних шести месяцев в Индию были поставлены запасные части к Ан-32 на сумму 27 млн долларов. Сейчас готовятся очередные поставки продукции по контракту, которые выполняются ежемесячно. По договоренности сторон, условия контракта от 2009 года, будут выполнены до сентября 2020 года. "Завод "410 ГА" как поставщик основной номенклатуры продукции по этому контракту успешно выполняет все свои обязательства.

"В конце 2018 ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" достигло дополнительных договоренностей с индийскими партнерами по модернизации военно-транспортных самолетов Ан-32 ВВС Индии. Отгрузка новых партий продукции по контракту происходят вовремя. Украинская и индийская стороны довольны уровнем сотрудничества и темпами выполнения взаимных обязательств", - говорится в сообщении.