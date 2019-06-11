RU  UA  EN

вторник, 11 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Бизнес

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

11 июня

19:21
​В рейтинге самых дорогих компаний новый лидер: результаты исследования
18:53
Власть отказалась покупать в России газ на 25% дешевле под прикрытием "патриотизма" - Рабинович
18:49
Гасили из гранатометов и пулеметов: стало известно о новых потерях ВСУ на Донбассе
18:18
Популярный мужской глянец назвал самую сексуальную женщину года
18:10
Где смотреть онлайн Украина - Италия: расписание трансляций
18:07
Количество подключений к 5G превышает ожидания - Ericsson Mobility Report
18:06
Массовые "чистки" Зеленского в областных администрациях: названы фамилии новых глав
17:57
Украинская делегация в Индии провела успешные переговоры по модернизации самолетов Ан-32
17:56
Когда "Скифское золото" вернется в Украину: названы два сценария
17:46
Куда делись ковры из поездов "Укрзализныци": сети повеселило фото с Зеленским
17:26
Украина - Италия: стартовые составы
17:22
В Украине разгорается большая почтовая "война": фото и детали скандала
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинская делегация в Индии провела успешные переговоры по модернизации самолетов Ан-32

вторник, 11 июня 2019, 17:57
переглянути новину українською

Украинская военная делегация посетила штаб Военно-воздушных сил Индии, чтобы обсудить вопрос модернизации транспортного флота индийских ВВС Ан-32.

Об этом в Facebook сообщило Государственное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт", передает "Укринформ".

Как сообщает издание India Today со ссылкой на свои источники, украинская делегация провела переговоры с руководством штаба Военно-воздушных сил Индии по вопросам ускорения темпов модернизации Ан-32. Встречи состоялись через несколько дней после падения одного из самолетов Ан-32 индийских ВВС.

Издание напоминает, что 3 июня самолет индийских ВВС внезапно исчез с радаров. Катастрофа произошла в штате Прадеш, на борту было 8 членов экипажа и 5 пассажиров. Несмотря на исчерпанный летный ресурс, самолет не проходил процедуру ремонта и продления срока эксплуатации.

В 2009 году Индия и Украина подписали контракт на сумму 397,7 млн долларов на модернизацию 105 самолетов Ан-32 индийских вооруженных сил в Украине и Индии в связи с завершением их сроков эксплуатации. Обновления авиапарка предусматривало также оснащение их новейшей авионикой, навигационным оборудованием и тому подобное.

Согласно контракту, в Украине, на "Заводе 410 ГА", были модернизированы 45 самолетов, остальные 60 должны были пройти модернизацию в Индии. Однако из-за необходимости импортозамещения российских комплектующих к самолету Ан-32, произошла задержка в выполнении программы. В Индии было модернизировано лишь около 10 самолетов.

Индийские журналисты обратили внимание, что пропавший в Индии самолет не был частью модернизированного авиафлота, поэтому военные чиновники подчеркивают необходимость ускорения темпов модернизации Ан-32.

Во время визита в Индию украинская делегация осмотрела объекты, на которых осуществляется модернизация самолетов Ан-32. Переговорщиками от украинской стороны выступили представители госкомпании "Спецтехноэкспорт", который входит в состав "Укроборонпрома".

По сообщению "Спецтехноэкспорта", в течение последних шести месяцев в Индию были поставлены запасные части к Ан-32 на сумму 27 млн долларов. Сейчас готовятся очередные поставки продукции по контракту, которые выполняются ежемесячно. По договоренности сторон, условия контракта от 2009 года, будут выполнены до сентября 2020 года. "Завод "410 ГА" как поставщик основной номенклатуры продукции по этому контракту успешно выполняет все свои обязательства.

"В конце 2018 ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" достигло дополнительных договоренностей с индийскими партнерами по модернизации военно-транспортных самолетов Ан-32 ВВС Индии. Отгрузка новых партий продукции по контракту происходят вовремя. Украинская и индийская стороны довольны уровнем сотрудничества и темпами выполнения взаимных обязательств", - говорится в сообщении.

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тарифы во вред: как "Укрзализныця" сама себе роет яму

Целью государства должно быть не наказание виновников ДТП, а другое – советник министра о безопасности на дорогах

Невзаимовыгодное партнерство, или для кого зарабатывает аэропорт "Киев" (Жуляны)

Дилерство по-украински

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: