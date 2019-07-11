RU  UA  EN

пятница, 12 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Бизнес

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

12 июля

12:38
На росТВ анонсировали телемост с украинцами: названо точное время и участники
12:30
​В США подготовили новый финансовый удар по России
12:27
Кличко идет на конфликт с Зеленским: что происходит
12:19
Свитолина заработала рекордную сумму на Уимблдоне
12:18
В Крыму бьют тревогу из-за новой экологической катастрофы: видео и шокирующий документ
12:01
В НАБУ высказались о голосовании за кандидатов с криминальным прошлым: документ
12:00
Гороскоп на 12 июля: Овны станут душой компании, а Рыбы будут поддаваться настроению
11:52
Журналисты рассказали новые детали о двойном гражданстве Борислава Березы
11:51
Надаль - Федерер: онлайн видео трансляция 1/2 финала Уимблдона
11:51
В Австрии умер украинский музыкант: фото
11:50
В России рассказали, как Зеленский перехитрил Медведчука
11:43
ВСУ нанесли мощный удар по "каравану" российской артиллерии: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Поезда в Россию - в топе: названы самые прибыльные направлени "Укрзализныци"

четверг, 11 июля 2019, 11:05
переглянути новину українською

Железнодорожные перевозки между Украиной и Россией остаются самыми прибыльными для "Укрзализныци", несмотря на снижение пассажиропотока между странами.

Такие данные содержатся в ответе перевозчика на запрос LIGA.net.

"Один международный поезд Киев-Москва приносит "Укрзализныце" больше прибыли, чем пять самых прибыльных поездов курсирующих внутри Украины вместе взятых", - говорится в материале.

Так, в январе-мае 2019 года поезд №5/6 Киев- Москва принес украинскому перевозчику 117,7 млн грн.

В топ самых прибыльных международных поездов вошли также поезда: Кривой-Рог-Москва, Днепр-Москва и Львов-Москва.

Поезда внутреннего сообщения приносят намного меньше. Самый прибыльный - Киев-Одесса. Его результат - 32,1 млн грн.

Как сообщал""Апостроф", "Укрзализныця" до конца 2019 года планирует запустить пилотный проект по обновлению пригородного сообщения в Запорожской и Днепропетровской областях.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тарифы во вред: как "Укрзализныця" сама себе роет яму

Целью государства должно быть не наказание виновников ДТП, а другое – советник министра о безопасности на дорогах

Невзаимовыгодное партнерство, или для кого зарабатывает аэропорт "Киев" (Жуляны)

Дилерство по-украински

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: