Поезда в Россию - в топе: названы самые прибыльные направлени "Укрзализныци"

Железнодорожные перевозки между Украиной и Россией остаются самыми прибыльными для "Укрзализныци", несмотря на снижение пассажиропотока между странами.

Такие данные содержатся в ответе перевозчика на запрос LIGA.net.

"Один международный поезд Киев-Москва приносит "Укрзализныце" больше прибыли, чем пять самых прибыльных поездов курсирующих внутри Украины вместе взятых", - говорится в материале.

Так, в январе-мае 2019 года поезд №5/6 Киев- Москва принес украинскому перевозчику 117,7 млн грн.

В топ самых прибыльных международных поездов вошли также поезда: Кривой-Рог-Москва, Днепр-Москва и Львов-Москва.

Поезда внутреннего сообщения приносят намного меньше. Самый прибыльный - Киев-Одесса. Его результат - 32,1 млн грн.

Как сообщал""Апостроф", "Укрзализныця" до конца 2019 года планирует запустить пилотный проект по обновлению пригородного сообщения в Запорожской и Днепропетровской областях.