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​"Укрзализныця" готовит повышение штрафов для "зайцев" почти в 30 раз

вторник, 23 июля 2019, 15:23
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Компания “Укрзализныця” готовит к подаче в Верховную Раду проект мер, среди которых - повышение штрафов за безбилетный проезд.

Об этом заявил глава филиалакомпании "Юго-Западная железная дорога" Роман Веприцкий, передает ЦТС.

Штрафы планируется повысить с нынешних 110 грн до 3000 грн. Такие меры призваны повысить уровень оплаты проезда в пригородных поездах.

"Мы готовим соответствующие предложения в Верховную Раду. Хотим повысить штрафы с текущих 110 грн до 3000 грн. Кроме того, хотим внести изменения в положение о штрафах. Сейчас все деньги получает местная власть, на территории который был выписан протокол об административном правонарушении. Мы хотим, чтобы часть получала местная власть, а часть - "Укрзализныця". Оплата пойдет на инфраструктуру. Думаем, что это будет справедливо", - сказал он.

Кроме того, по словам Веприцкого, железной дороге необходимо озаботиться турникетами, ограждениями и зонами ожидания внутри станций.

Как сообщал "Апостроф", "Укрзализныця" до конца 2019 года планирует запустить пилотный проект по обновлению пригородного сообщения в Запорожской и Днепропетровской областях.

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