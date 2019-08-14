Украина выиграла важный тендер на поставку самолетов в Америку: первые подробности

Украинский государственный концерн "Укроборонпром" победил в тендере на поставку в Перу самолетов для местного министерства внутренних дел.

Об этом уведомила пресс-служба концерна.

Согласно результатам тендера, борт Ан-178 заменит в Перу украинский Ан-32Б. Информацию об этом также подтвердил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин.

Самолет Ан-178 выиграл в тендере у C-27 Spartan (США-Италия) и C-295 (Airbus).

В госконцерне рассказали о характеристиках самолета, который будет поставляться в Перу. Ан-178 является представителем семейства реактивных самолетов Ан-148/Ан-158. Высота полета - 12 км, дальность - 5500 км, максимальная скорость - 825 км/ч. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза. Самолет еще находится в процессе сертификации. Летом 2018 года он был представлен на Farnborough Airshow.

Как сообщал "Апостроф", ранее во Львове успешно завершились ремонт и летные испытания учебно-боевого самолета МиГ-29УБ.