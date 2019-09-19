​В Киеве ограничили въезд грузовиков: названа причина

С 19 сентября на постоянной основе въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя с 7:00 до 10:00 ограничен в связи с увеличением количества вредных веществ в воздухе.

Об этом сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"С 19 сентября каждое утро с 7:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя будет ограничен, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение… Ограничения на въезд будет действовать на постоянной основе", – говорится в заявлении КГГА.

В информации отмечено, что решение принято на заседании постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В КГГА также подчеркнули, что состояние воздуха в Киеве мониторят постоянно. "Круглосуточно работает передвижная лаборатория Коммунальной аварийно-спасательной службы. Особое внимание уделено территориям, где наблюдается наибольшая задымленность. Речь идет о жилых массивах на левом берегу столицы", – сказано в сообщении.

Как сообщал “Апостроф”, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который устроил стрельбу и угрожал взорвать мост Метро в Киеве.