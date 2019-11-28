В Украине собрались запустить новый скоростной поезд в Польшу: детали проекта

В 2021 году из Львова в Краков отправится скоростной поезд "Укрзализниці".

Об этом сообщил руководитель предприятия Евгений Кравцов на странице в Facebook.

"3,5 часа в Краков. А еще - из Львова в Европу скоростными поездами. Знаю, что об этом говорят последние лет 10. Но мы сделаем это за год", - написал Кравцов.

Добавил, что Укрзализниця "за год может построить от государственной границы до станции" Скнилов ", которая расположена во Львове, евроколею. А между Скнилов, аэропортом и львовским железнодорожным вокзалом запустят экспресс для комфорта пассажиров и для разгрузки железнодорожной станции во Львове.

Как писал "Апостроф" ранее, с внутренней поездами "Укрзализниці" сейчас не все так хорошо. Недавно в Facebook опубликовали видео с поезда "Харьков-Одесса", где пассажиров напугали тараканы.