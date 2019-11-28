RU  UA  EN

четверг, 28 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Бизнес

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

28 ноября

18:53
ГБР озвучило результаты обысков у Зверобой: опубликовано видео
18:41
Все будет хорошо: Кулеба показал новое фото из больницы
18:30
Звезда сериала "Корона" дала Меган Маркл совет, как справиться с травлей желтой прессы
18:22
Брутальные мачо: известный карикатурист ярким рисунком высмеял Путина и Трампа
18:10
Влад Яма снялся в чувственной фотосессии с красавицей-женой
18:01
Черный четверг: в Киеве снова произошел блэкаут
17:59
Последняя Надежда: сети повеселило забавное фото Савченко с Кравчуком
17:54
Жену Алека Болдуина затравили в сети после потери ребенка: она дала критикам отпор
17:49
В Одессе при пожаре погибли бабушка с внучкой, которая играла со спичками: фото
17:47
Места для богатых: появилась фотожаба на планы "Укрзализныци" повысить тарифы
17:41
Требовали несуществующие долги: крымские правоохранители задержали банду под Херсоном
17:26
Под Киевом произошел масштабный блэкаут: фото и подробности ЧП
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине собрались запустить новый скоростной поезд в Польшу: детали проекта

четверг, 28 ноября 2019, 17:45
переглянути новину українською

В 2021 году из Львова в Краков отправится скоростной поезд "Укрзализниці".

Об этом сообщил руководитель предприятия Евгений Кравцов на странице в Facebook.

"3,5 часа в Краков. А еще - из Львова в Европу скоростными поездами. Знаю, что об этом говорят последние лет 10. Но мы сделаем это за год", - написал Кравцов.

Добавил, что Укрзализниця "за год может построить от государственной границы до станции" Скнилов ", которая расположена во Львове, евроколею. А между Скнилов, аэропортом и львовским железнодорожным вокзалом запустят экспресс для комфорта пассажиров и для разгрузки железнодорожной станции во Львове.

Как писал "Апостроф" ранее, с внутренней поездами "Укрзализниці" сейчас не все так хорошо. Недавно в Facebook опубликовали видео с поезда "Харьков-Одесса", где пассажиров напугали тараканы.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Бизнес по-винницки: как скандальные "почтальоны" разоряют государство на аренде судов

​Контроль над украинским морем: почему портовики против назначения Лавренюка

"Золотые" полотенца на фоне транспортного коллапса и скачка тарифов: что делать с аппетитами "Укрзализныци"

"Евробляхи" в законе: как в Украине изменят правила ввоза автомобилей

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: