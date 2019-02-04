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Отвечает персонально: Тимошенко нашла виновного в росте тарифов ЖКХ

понедельник, 04 февраля 2019, 14:56

Ответственность за рост цен на жилищно-коммунальные услуги в Украине лежит персонально на президенте Украины Петре Порошенко.

Такое мнение высказала во время согласительного совета глав парламентских фракций и комитетов лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Она рассказала, что во время встреч с людьми в регионах ей часто жалуются на высокие счета и низкие пенсии.

Политик отметила, что несмотря на обещание поднять цены на газ на 23%, в платежках украинцы увидели рост почти в два раза.

Кроме того, напомнила Тимошенко, власть запланировала еще два повышения цен на газ для людей: с 1 мая - на 16%, а до конца года - еще на 25%.

"Это плановое уничтожение украинской нации: замороженные пенсии и зарплаты, заоблачные платежки", - заявила она.

Тимошенко отметила, что Национальная комиссия, которая устанавливает тарифы, подчинена Порошенко, а потому "он персонально несет ответственность за каждую платежку, которую люди получают".

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