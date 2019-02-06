"Ощадбанк" и "Укрлендфарминг" договорились о реструктуризации 4,4 млрд грн долгов

Группа компаний "Укрлендфарминг" с подконтрольным ей агрохолдингом "Авангард" подписала соглашение о реструктуризации своих обязательств перед государственным "Ощадбанком" на сумму 4,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Процесс переговоров длился более года и был реализован с использованием Закона Украины о финансовой реструктуризации.

Так, согласно Закону для проведения осмотра финансово-хозяйственной деятельности, состояния залогового имущества и имущественного поручителя, прогноза основных операционных и финансовых показателей был привлечен авторитетный независимый эксперт - международная аудиторская компания Ernst&Young.

Соглашение о реструктуризации было подписано 4 февраля 2019.

"Достижение договоренностей с государственным" Ощадбанком "- это позитивное событие и для "Укрлендфарминг" как лидера агрорынка, так и страны в целом. Сегодня "Укрлендфарминг", несмотря на вызовы, связанные с потерей активов на Востоке страны и в Крыму, смогла стабилизировать деятельность. Чтобы развиваться дальше нам необходимо получить временной промежуток для погашения старых кредитов. Решения "Ощадбанка" - это поддержка реального сектора экономики, ведь сейчас в нашей компании работает 30 000 сотрудников, мы платим миллиарды гривен налогов и произведут яемо около 1% ВВП Украины. Мы благодарны команде банка за профессиональную работу. Достижение договоренностей о реструктуризации такого крупного холдинга как "Укрлендфарминг" с государственным крупным банком - это также сигнал для международных инвесторов. Сигнал, стало возможно вести в Украине бизнес, даже несмотря на макроэкономические показатели в экономике и политической ситуации, которая сложилась после 2014 года", - прокомментировал ситуацию владелец и СЕО Группы компаний" Укрлендфарминг "Олег Бахматюк.

Напомним, что группа компаний "Укрлендфарминг" - крупнейший украинский агрохолдинг по объему земельного банка и количеству созданных рабочих мест. Производит зерно, мясо и молоко, а агрохолдинг "Авангард", который входит в Группу является крупнейшим производителем яиц и яичных продуктов не только в Украине, но и Европе. В "Укрлендфарминг" работает около 30 000 человек.