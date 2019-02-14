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Кабмин должен запретить УЗ повышать тарифы - Шахов

четверг, 14 февраля 2019, 14:12

Кабинет министров должен запретить "Укрзализныци" повышать цена на билеты и передавать в пользование частным компаниям железнодорожную инфраструктуру.

С таким обращением к правительству выступил народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов.

"За спиной украинцев уже договорились о передаче в частные руки двух железнодорожных вокзалов. Люди уже "насладились" платными залами ожидания, платными вокзальными туалетами и платными койкоместами для ночлега. Руководству "Укрзалізниці" и профильному министерству все по плечу, кроме одного – преодолеть многомиллиардную коррупцию на самой железной дороге", – сказал Шахов.

Нардеп также заявил, что вторым "весенним подарком" для украинцев будет повышение тарифов на пассажирские перевозки.

"Руководство "Укрзализныци" и профильного министерства подготовили еще один "весенний подарок" украинцам в виде повышения стоимости проезда на 25% в течение года. Эти "менеджеры" мечтают об "экономически обоснованных тарифах", а сами пользуются служебными лимузинами и самолетами. При этом понятия не имеют, что украинцам просто не будет за что ездить", – подчеркнул Шахов.

Народный депутат призвал власть остановить и наказать псевдо-реформаторов железной дороги.

"Наш край" призывает правительство и профильное министерство остановить подготовку к распродаже госимущества и уволить псевдо-реформаторов железной дороги. Власть должна наложить мораторий на повышение тарифов на пассажирские перевозки и заставить руководство "Укрзализныци" сосредоточиться на преодолении коррупции в отрасли. Там скрыты колоссальные резервы для модернизации подвижного состава и сохранения тарифов на приемлемом для граждан уровне", – резюмировал Шахов.

Напомним, в департаменте стратегического развития и инвестиционной политики “Укрзалізниці” сообщили, что выбирают два железнодорожных вокзала для передачи в концессию – пользование частным компаниям. Также "Укрзализныця" планирует в течение этого года поднять тарифы на перевозку пассажиров на четверть. На столько же вырастут и тарифы на перевозку багажа. При этом в госмонополии отмечают, что безубыточными перевозки будут в случае повышения тарифов более чем в 2 раза.

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