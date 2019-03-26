Тимошенко назвала прожиточный минимум в случае ее победы на выборах

В случае победы на выборах Юлия Тимошенко пообещала в ближайшие годы поднять доходы украинцев до уровня соседней Польши, а уже через месяц после инаугурации ни один человек в Украине не будет получать зарплату или пенсию меньше прожиточного минимума.

Об этом политик заявила во время митинга в Ужгороде, где она находится в рамках масштабного предвыборного тура по стране.

Лидер «Батькивщины» возмущена тем, что в результате реформы «пенсионеры получают меньше 2 тыс. грн». То есть минимальная пенсия сегодня ниже прожиточного минимума, что составляет 4425 грн, заметила лидер партии.

«Если человек получает меньше, он не может выжить! Имели ли они законное право поставить пенсию или зарплату ниже 4425 грн? Нет!» - подчеркнула она.

Тимошенко также отметила, что те люди, которые не получают субсидию, заплатив за ЖКУ, вообще остаются ни с чем: не хватает ни на лекарства, ни на продукты.

«Это считается сознательным уничтожением жизни человека. В первый месяц работы нового президента меньше, чем 4425 грн, никто не будет получать!», - заверила кандидат в президенты.

Тимошенко также убеждена, что нельзя всем начислять одинаковую пенсию. Так, пенсионеры, у которых маленький стаж работы, будут получать не менее 4425 грн, а те, кто больше работал, получать большие пенсии.