РУС. | УКР.

вторник, 26 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Экономика

Выборы президента 2019

Новости

26 марта

16:30
"Динамо" может быть вовлечено в громкий скандал с расизмом
16:24
Кличко проверил обновленную Александровскую больницу после ремонта
16:24
Вымрут все: одиозный священник РПЦ дал мрачный прогноз будущего России
16:15
Ким Кардашьян в платье-комбинации оголила пышный бюст
16:10
Как разбирают Шулявский мост в Киеве: эксклюзивные фото с высоты птичьего полета
15:55
Под Киевом в аварию попали сразу 9 авто: опубликованы фото и видео, снятые с земли и воздуха
15:50
Тимошенко назвала прожиточный минимум в случае ее победы на выборах
15:38
Комиссия Рады будет требовать от главы НАБУ отстранения фигурантов дела о хищениях в "Укроборонпроме"
15:33
В ФФУ отреагировали на скандал с "незаконной" натурализацией бразильца для сборной Украины
15:30
Смертельное ЧП на воде в Кременчуге: появились фото пропавших парней и девушки
15:15
Футболист сборной Украины признан одним из лучших в сезоне по версии УЕФА
15:04
Под Киевом чиновники оскандалились с "дешевым" питанием для школьников: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тимошенко назвала прожиточный минимум в случае ее победы на выборах

вторник, 26 марта 2019, 15:50

В случае победы на выборах Юлия Тимошенко пообещала в ближайшие годы поднять доходы украинцев до уровня соседней Польши, а уже через месяц после инаугурации ни один человек в Украине не будет получать зарплату или пенсию меньше прожиточного минимума.

Об этом политик заявила во время митинга в Ужгороде, где она находится в рамках масштабного предвыборного тура по стране.

Лидер «Батькивщины» возмущена тем, что в результате реформы «пенсионеры получают меньше 2 тыс. грн». То есть минимальная пенсия сегодня ниже прожиточного минимума, что составляет 4425 грн, заметила лидер партии.

«Если человек получает меньше, он не может выжить! Имели ли они законное право поставить пенсию или зарплату ниже 4425 грн? Нет!» - подчеркнула она.

Тимошенко также отметила, что те люди, которые не получают субсидию, заплатив за ЖКУ, вообще остаются ни с чем: не хватает ни на лекарства, ни на продукты.

«Это считается сознательным уничтожением жизни человека. В первый месяц работы нового президента меньше, чем 4425 грн, никто не будет получать!», - заверила кандидат в президенты.

Тимошенко также убеждена, что нельзя всем начислять одинаковую пенсию. Так, пенсионеры, у которых маленький стаж работы, будут получать не менее 4425 грн, а те, кто больше работал, получать большие пенсии.

Фотовзгляд

Все галереи
Реконструкция Шулявского моста, вид с птичьего полета.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Почему АМКУ не дает строить ЦОД НБУ

Курс Кравцова: как на самом деле "Укрзализныця" гасила евробонды

Необоснованные действия Госгеонедр наносят вред инвестиционному климату в Украине - гендиректор Smart Energy

Дождутся внуки: когда в Украине вырастет добыча газа и что будет с ценами

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: