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В Украине взлетели цены на популярные продукты: интересная инфографика

понедельник, 29 апреля 2019, 14:03
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В Украине продолжают обсуждать резкое повышение цен на овощи прошлогоднего урожая.

В материале "Сегодня" говорится, что капуста сейчас в Украине продается втрое дороже, чем в Испании - 50-60 грн/кг. Интересно, что год назад в это же время оптовая цена капусты была 4,5 грн/кг.

Подорожала в Украине и свекла, которая в конце прошлой недели продавалась на оптовых рынках по 11,5 грн, Год назад в это время он стоил 6,5 грн.

Побил все рекорды лук. Нынешняя оптовая цена обычного репчатого лука – 27 грн/кг, что просто не укладывается в головах украинцев.

Также журналисты подсчитали, насколько в этом году стал дороже традиционный пикник с шашлыком. Так, в апреле 2019 года стоимость приготовления шашлыка из 2 кг мяса перевалила за 500 грн, что на 40,6 грн, или 8,4% дороже, чем в апреле прошлого года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на носу долгожданные майские праздники, в связи с чем у украинцев будет целых пять выходных, которые можно провести на природе с традиционными шашлыками и пикниками.

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