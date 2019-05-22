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В МВФ сделали официальное заявление о сотрудничестве с Украиной

среда, 22 мая 2019, 18:20
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Представители Международного валютного фонда (МВФ) сделали важное заявление о дальнейшем сотрудничестве с Украиной.

Об этом сообщает Громадське.

Наше заявление остается неизменным. Представительство МВФ в Украине информирует, что эксперты МВФ продолжают свои встречи с представителями власти, - сообщили в пресс-службе МВФ в Украине.

Ранее МВФ посчитал, сколько денег Украине понадобится в 2019 году. В частности, согласно отчету, на финансирование бюджетного дефицита понадобится 2,3% ВВП, на финансирование госдолга - 5,7% ВВП.

Помимо этого, стало известно, когда Украина получит новый транш МВФ. Также стали біли названы сроки и условия.

Подробнее о сотрудничестве Украины с МВФ, читайте в материале "Апостроф.Экономика": Без денег МВФ: чем грозит Украине прекращение финансирования.

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