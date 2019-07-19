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Тимошенко рассказала, какой закон должна принять первым новая Рада

пятница, 19 июля 2019, 10:05
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Первый закон в новом парламенте должен вернуть населению газ украинской добычи и таким образом снизить тарифы. Это позволит увеличить доходы украинцев и поднять экономику, так как людям будет за что покупать товары и услуги и расширять внутренний рынок.

Об этом заявила Юлия Тимошенко во время интервью телеканалу "СТБ".

"Снижение тарифов нужно для экономического развития страны", - подчеркнула она.

Кроме того, среди первых законопроектов новой коалиции, отмечает лидер "Батькивщины", должны быть введение обязательного медицинского страхования, внесение изменений в госбюджет, которые прекратят издевательства над пенсионерами и позволят поднять размер минимальных пенсий до уровня прожиточного минимума - не менее 3094 грн, а также запрет на продажу сельскохозяйственной земли.

Тимошенко призвала украинцев прийти на выборы и поддержать ее команду.

"В политике ты служишь тому делу, в которое веришь. Моя борьба продолжается. Мое дело закончится успешно, но не должностями, а при жизни увидеть красивую успешную страну", - подытожила председатель партии.

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