Тимошенко рассказала, какой закон должна принять первым новая Рада

Первый закон в новом парламенте должен вернуть населению газ украинской добычи и таким образом снизить тарифы. Это позволит увеличить доходы украинцев и поднять экономику, так как людям будет за что покупать товары и услуги и расширять внутренний рынок.

Об этом заявила Юлия Тимошенко во время интервью телеканалу "СТБ".

"Снижение тарифов нужно для экономического развития страны", - подчеркнула она.

Кроме того, среди первых законопроектов новой коалиции, отмечает лидер "Батькивщины", должны быть введение обязательного медицинского страхования, внесение изменений в госбюджет, которые прекратят издевательства над пенсионерами и позволят поднять размер минимальных пенсий до уровня прожиточного минимума - не менее 3094 грн, а также запрет на продажу сельскохозяйственной земли.

Тимошенко призвала украинцев прийти на выборы и поддержать ее команду.

"В политике ты служишь тому делу, в которое веришь. Моя борьба продолжается. Мое дело закончится успешно, но не должностями, а при жизни увидеть красивую успешную страну", - подытожила председатель партии.