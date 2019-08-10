​У Зеленского готовятся к "войне" с бизнесменами, не платящими налогов

В ближайшее время партия "Слуга народа" анонсирует решение по борьбе со злоупотреблениями частных предпринимателей, которые уклоняются от платы налогов.

Об этом сообщил народный депутат, избранный от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире "Украинского радио".

"И президент, и партия "Слуга народа" поддерживают упрощенный режим. Более того, мы брали на себя обязательство не изменять его - не повышать ставки и не сокращать лимиты операций для физических лиц-предпринимателей. Но проблема этого режима в том, что его, кроме малых предпринимателей, использует средний и крупный бизнес", - сказал Гетманцев.

По его словам, юрлица превышают лимиты в 5 млн грн в год, установленные для ФЛП.

"Зайдите в любой ресторан Киева, и вам на алкогольные напитки принесут чек от ООО или какого-то юрлица, а на еду - от ФЛП. О чем это говорит? О массовом уклонении от уплаты налогов с использованием ФЛП", - добавил он.

Народный депутат отметил, что в ближайшее время будут представлены решения относительно злоупотреблений ФЛП в контексте уклонения от налогообложения.

"На сегодня мы рассматриваем, возможно ли, используя только административные процедуры, прекратить злоупотребления, или необходимо внести изменения в налоговое законодательство, чтобы не порождать ряд налоговых споров. Чтобы это было понятно, для всех доступно, и не вызывало сомнений, что так делать нельзя. Я думаю, что в ближайшие недели до начала работы Верховной Рады мы уже представим определенное решение", - сказал депутат.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц в электронных услуг" для упорядочения работы госреестров и услуг онлайн.