Привлечение прямых инвестиций - ключевая задача Украины для ускорения экономического роста - Макар Пасенюк из ICU

Украине необходимо усилить борьбу за прямые иностранные инвестиции с целью стимулирования экономического роста.

Об этом заявил учредитель группы ICU Макар Пасенюк по результатам Украинского Финансового Форума 2019.

"Благоприятные финансовые рынки, позитивные экономические прогнозы дают Украине возможности для ускорения экономического роста. На фоне изменений в международных торговых отношениях, широкого набора инструментов для роста и низкой базы ВВП, страна может увеличить темпы роста и занять новые ниши рынков. При этом для стимулирования роста государству нужно усилить борьбу за прямые иностранные инвестиции", – прокомментировал он.

В ICU отмечают, что глобальная экономика переживает не лучшие времена — снижаются объемы торговли, ухудшаются ожидания. Конфликты и Brexit подрывают настроения инвесторов и подавляют вложения. При этом ведущие центральные банки снижают ставки и увеличивают покупки долговых инструментов.

"Объем бумаг, торгующихся с отрицательными ставками, ставит рекорды, растет дефицит доходных инструментов, инвесторы вынуждены наращивать рисковые активы и увеличивать присутствие на развивающихся рынках через прямые инвестиции", – говорит Макар Пасенюк.

На Украинском Финансовом Форуме, организованном ICU, иностранные инвесторы подтвердили, что рынок Украины для них привлекателен: высокие ставки доходности, снижение уровня долга к ВВП до 56%, сохранение потенциала роста благодаря низкой базе и чувствительности к позитивным шокам. Как результат, правительству и корпоративным эмитентам стали доступны большие объемы внешнего финансирования по низким ставкам.

Пасенюк отмечает опасность в противостоянии между глобальным экономическим замедлением и влиянием на цены сырьевых рынков и монетарным смягчением центробанков – ситуация может привести к снижению темпов роста и негативно повлияет на приток и стоимость внешнего финансирования.

"Украинский рост ВВП происходит в основном за счет потребления. Однако само потребление не сможет обеспечить устойчивую модель роста, особенно в условиях замедления мировой экономики. Нужны структурные сдвиги, которые может обеспечить привлечение прямых иностранных инвестиций. Приоритетными направлениями для ПИИ в Украине остаются АПК, газодобыча, транспорт и инфраструктура", – отмечает Макар Пасенюк.

По данным ICU, аграрный сектор – не только 10% ВВП и 40% экспортной выручки Украины, но и база для развития перерабатывающей промышленности и сектора услуг. По мнению Макара Пасенюка, запуск рынка земли может дать толчок притоку капитала в сектор и смежные отрасли, росту потребительского спроса и производительности труда.

"Это может добавить к темпам роста ВВП в ближайший год 2-4%", – говорит он.

Газодобычу Макар Пасенюк считает одним из главных вопросов нацбезопасности: с учетом снижения цен на 35%, его импорт может потребовать $2,7-3 млрд. Госкомпании оказались не в состоянии осуществить цели по добыче, а доля бизнеса слишком мала, чтобы повлиять на ситуацию. Поэтому добыча газа с 2014 года выросла всего на 0,5 млрд куб. м. в год, а инвестиции так и не пришли. Это говорит о том, что снижение фискального давления и дерегуляция отрасли недостаточны, чтобы привлечь крупный капитал.

Развитие транспортно-инфраструктурного сектора в ICU называют критичным не только для АПК и энергетики, но и для сектора услуг, который занимает в ВВП Украины около 50% (средний в мире - 65%) и мог бы помочь снизить зависимость страны от сырьевой конъюнктуры.

"Выгодное местоположение позволяет Украине развивать услуги транзита и транспортного хаба. Но пока государство - малоэффективный монополист и будет тормозить развитие отраслей в секторе. Остро стоит вопрос, чтобы дать больше возможностей работать в секторе бизнесу и привлечь зарубежный капитал в госкомпании", – отмечает Макар Пасенюк.

Чтобы ПИИ пошли в эти и другие сектора, Украина должна восприниматься предсказуемым контрагентом, заключают в ICU. Необходимо укреплять защиту частной собственности, верховенство права, внедрять прозрачные правила игры.

Украинский Финансовый Форум (Ukrainian Financial Forum) – одно из главных финансовых событий Украины, был инициирован группой ICU в 2014 году и проводится ежегодно для оживления экономической дискуссии в Украине и привлечения мировых специалистов к обсуждению экономических изменений.

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги и услуги по управлению активами. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы. Основанная в 2006 году специалистами из ING, ICU является лидером по управлению активами в Украине, с более чем $500 млн под управлением. Стратегия ICU включает также инвестиции в венчурные проекты и проблемный долг. Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.