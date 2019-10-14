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В НБУ посчитали деньги на руках украинцев: интересная инфографика

понедельник, 14 октября 2019, 18:52
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В Национальном банке Украины посчитали, сколько наличности находится на руках у украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"За первые 10 дней октября из обращения вернулось почти 5 млн штук монет мелких номиналов в результате их изъятия из обращения с 1 октября 2019 года. Всего в обращении по состоянию на 1 октября находилось около 5,7 млрд штук таких монет", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что наблюдается тенденция с уменьшением количества наличных. Она объясняется из увеличивающейся популярности безналичных расчетов.

Объем денег в наличном обращении с начала года уменьшился на 9,1 миллиард гривен (2,3%) и по состоянию на 1 октября составляет 391 миллиард гривен.

При этом, среднее количество банкнот на одного украинца насчитывается 67, а среднее количество разменных и оборотных монет - 316.

При этом, больше всего по количеству в обращении находится банкнот номиналом 200 гривен (22,5%), среди монет - 10 копеек (28,8%).

Как сообщал "Апостроф", ранее в Кабмине дали важное разъяснение по поводу транша МВФ и судьбы "ПриватБанка".

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