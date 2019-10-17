Доллар продолжает дорожать: свежий курс валют от НБУ

В четверг, 17 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 24,84 гривны за доллар.

Об этом сообщают на официальном сайте НБУ.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 16 октября, курс доллара вырос на 5 копеек.

Курс евро установлен на уровне 27,38 гривны за евро. Он вырос на 10 копеек.

Курс валют на 17 октября 2019 года:

100 долларов США - 2483,5244

100 евро - 2738,0857

100 польских злотых - 637,4312

10 российских рублей - 3,8597

100 швейцарских франков - 2489,8478

100 юаней - 349,8257

Как ранее сообщал "Апостроф", аналитики считают, что укрепление гривны - временное явление.