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Доллар продолжает дорожать: свежий курс валют от НБУ

четверг, 17 октября 2019, 10:00
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В четверг, 17 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 24,84 гривны за доллар.

Об этом сообщают на официальном сайте НБУ.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 16 октября, курс доллара вырос на 5 копеек.

Курс евро установлен на уровне 27,38 гривны за евро. Он вырос на 10 копеек.

Курс валют на 17 октября 2019 года:

  • 100 долларов США - 2483,5244
  • 100 евро - 2738,0857
  • 100 польских злотых - 637,4312
  • 10 российских рублей - 3,8597
  • 100 швейцарских франков - 2489,8478
  • 100 юаней - 349,8257

Как ранее сообщал "Апостроф", аналитики считают, что укрепление гривны - временное явление.

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