Призрак финансового кризиса: в Украине оценили сценарий резкого обвала гривны

Сегодняшняя ситуация со стабильной гривной в Украине была уже два раза, в 2008 и 2014 годах, что заканчивалось ее обвалом.

Об этом сообщает "Апостроф".

На сегодняшний день в стране есть риск повторения ситуации перед финансовым кризисом.

"Однако при нормальном сценарии любые изменения будут происходить постепенно и, если не будет сильного спекулятивного вмешательства, колебания не должны быть резкими", - успокаивает эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Егор Киян.

Это подтвердил и аналитик инвестиционной компании "Альпари" Максим Пархоменко.

"Это (обвал гривны) может произойти, если экономика не будет диверсифицирована, а будет нацелена на одну группу товаров или регион. Но сейчас такие риски невелики", - отметил он.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": "Недооцененная гривна: каких сюрпризов ждать от доллара в 2020 году".