Оснований для реприватизации в Украине нет - эксперты

Повторить успех реприватизации "Криворожстали" с "Укртелекомом" не удастся, ведь стоимость таких предприятий постоянно снижается.

Об этом говорится в материале "Главкома" - "Приватизация: история великой коммерции".

Опрошенные изданием эксперты высказались, что брать на вооружение реприватизацию не стоит. Успех со второй продажей "Криворожстали" повторить не удастся. Кроме того, реприватизация станет плохим сигналом для иностранных инвесторов.

"Оснований для внедрения механизма реприватизации в Украине нет. Если поднять волну, начать поворачивать историю вспять, мы дадим сигнал миру, что Украина не стала цивилизованным государством. Ведь частная собственность - один из основополагающих принципов функционирования экономики и государства!", - отметил экономист Андрей Новак.

Политолог Константин Бондаренко утверждает, что реприватизация подорвет доверие иностранных инвесторов к Украине.

"Реприватизация - это подрыв доверия инвесторов, сигнал, что наша экономка непрогнозируемая. Разве пойдет к нам инвестор, если нет правил игры? Необходимо подвести черту под приватизацией, которая уже состоялась. Принять, что каждый владеет тем, что у него есть", - считает Бондаренко.

В истории Украины из крупных предприятий были реприватизированы, как минимум, три компании: "Криворожсталь", "Никопольский завод ферросплавов" и "Никопольский южно-трубный завод". Реприватизация "Криворожстали" была единственной удачной - предприятие повторно продали в 5,7 раза дороже, чем в первый раз. Другие предприятия попали в изнурительные судебные разбирательства, которые стали одной из причин плачевного состояния дел в компаниях вплоть до банкротства и ликвидации ("Никопольский южно-трубный").