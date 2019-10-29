RU  UA

вторник, 29 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

29 октября

13:37
Рада сделала шаг к наказанию нардепов за кнопкодаство: что им грозит
13:31
Актриса "Крепостной" похвасталась стройной фигурой после родов
13:26
Рада приняла важное решение по статусу добровольцев, воевавших на Донбассе
13:16
Рост ВВП и прекращение войны: о чем Зеленский говорил на инвестфоруме в Мариуполе
12:40
Определяет не он: Богдан жестко высказался о Коломойском и деле "ПриватБанка"
12:38
Незапланированные мной изменения: жена Остапчука впервые прокомментировала развод
12:33
Кабмин отсек новые бренды от участия в онлайн-рынке азартных игр - эксперт
12:16
YUKO выпустили новый клип с десятками диких "сториз" своих поклонников
12:15
Уже началось: Пристайко сделал важное заявление по разведению сил на Донбассе
12:12
В Раде выступили с жестким заявлением из-за угроз в адрес Зеленского: видео
12:00
Джамала выпустила лирическую песню в дуэте с известным рэпером: фаны в восторге
11:48
Зеленский открыл инвестиционный форум в Мариуполе: полное видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Оснований для реприватизации в Украине нет - эксперты

вторник, 29 октября 2019, 13:36
переглянути новину українською

Повторить успех реприватизации "Криворожстали" с "Укртелекомом" не удастся, ведь стоимость таких предприятий постоянно снижается.

Об этом говорится в материале "Главкома" - "Приватизация: история великой коммерции".

Опрошенные изданием эксперты высказались, что брать на вооружение реприватизацию не стоит. Успех со второй продажей "Криворожстали" повторить не удастся. Кроме того, реприватизация станет плохим сигналом для иностранных инвесторов.

"Оснований для внедрения механизма реприватизации в Украине нет. Если поднять волну, начать поворачивать историю вспять, мы дадим сигнал миру, что Украина не стала цивилизованным государством. Ведь частная собственность - один из основополагающих принципов функционирования экономики и государства!", - отметил экономист Андрей Новак.

Политолог Константин Бондаренко утверждает, что реприватизация подорвет доверие иностранных инвесторов к Украине.

"Реприватизация - это подрыв доверия инвесторов, сигнал, что наша экономка непрогнозируемая. Разве пойдет к нам инвестор, если нет правил игры? Необходимо подвести черту под приватизацией, которая уже состоялась. Принять, что каждый владеет тем, что у него есть", - считает Бондаренко.

В истории Украины из крупных предприятий были реприватизированы, как минимум, три компании: "Криворожсталь", "Никопольский завод ферросплавов" и "Никопольский южно-трубный завод". Реприватизация "Криворожстали" была единственной удачной - предприятие повторно продали в 5,7 раза дороже, чем в первый раз. Другие предприятия попали в изнурительные судебные разбирательства, которые стали одной из причин плачевного состояния дел в компаниях вплоть до банкротства и ликвидации ("Никопольский южно-трубный").

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Doing Business по-украински: когда в страну придут миллиардные инвестиции

Этому дам, этому не дам: как в Украине собрались продавать сельхозземли

​Конфликт интересов: о чем молчит Маркарова

Заплати и спи спокойно: как Зе-команда будет контролировать расходы украинцев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: