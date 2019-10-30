Позитивный прогноз: в Альфа-Банке рассказали об ожиданиях по росту цен в Украине

Аналитики ожидают дальнейшего замедления темпа роста цен в Украине в 2020 году, чему будет способствовать сразу ряд факторов.

Об этом говорится в опубликованном "Альфа-Банком" макроэкономическом прогнозе.

Отмечается, что на цены в стране повлияет общая макрофинансовая стабильность. Также жесткая денежно-кредитная политика Национального банка Украины будет удерживать инфляцию в допустимых пределах. Также позитивные факторы в этом контексте: слабая инфляция импорта и низкая потребность в пересмотре тарифов.

При этом, по мнению аналитиков, на динамику роста цен в негативном контексте может повлиять опережающий рост зарплат и потребительского спроса.

"Мы ожидаем, что динамика индекса потребительских цен (ИПЦ) замедлится с текущих 7,5% до 6,3% к концу 2020 года", - уточнили в "Альфа-Банке".

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в 2017-2020 годах, % годового изменения

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ассоциации поставщиков торговых сетей анонсировали рост цен на продуктовую группу товаров к концу текущего года.