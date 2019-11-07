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Доллар теряет в цене: НБУ обновил курс валют на 7 ноября

четверг, 07 ноября 2019, 08:22
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Фото: НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют на четверг, 7 ноября, - доллар подешевел на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс валют установлен на таком уровне: 24,65 гривен за доллар; 27,34 гривен за евро; 0,38 гривен за российский рубль; 31,78 грн за фунт стерлингов.

Стоит отметить, что ранее аналитики прогнозировали - на этой неделе курс доллара к вернется к отметке 25 гривен, несмотря на то, что в последнее время гривна показывает умеренную динамику роста, а также укрепляется относительно всех валют.

Как сообщал "Апостроф", правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, так и более оптимистический.

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