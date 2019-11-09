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Тимошенко пояснила, что не так с госбюджетом на 2020 год

суббота, 09 ноября 2019, 11:14
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Проект бюджета на следующий год разработан по лекалам старой власти. Он не отвечает ожиданиям украинцев и прямым задачам президента. Но возможности сделать документ таким, чтобы дать старт обещанному завершению эпохи бедности, есть. Главное знать, что и как делать.

Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Люди ждут от политики на следующий год существенных изменений. Этот бюджет сделан по старинке. Есть некоторые сдвиги, но они минимальны, только косметические", - отметила лидер "Батькивщины" и предложила несколько шагов, которые позволят почувствовать изменения большинству украинцев.

По мнению Тимошенко, Кабинет министров при разработке бюджета-2020 не учел все возможности увеличить его доходную часть, а соответственно и повысить социальные стандарты.

"Если в прошлом году прожиточный минимум для трудоспособных лиц составлял 49%, то в бюджете на 2020 год закладывается 45%. То есть минимальный уровень, от которого считаются все социальные стандарты, падает еще ниже. Поэтому нам надо немедленно делать выводы и менять структуру бюджета", - отметила политик.

Приоритетом в наполнении госбюджета, уверена лидер "Батькивщины", должен стать решение проблем на таможне, от которой только за последние месяцы было недополучено 36 млрд гривен.

"Всем известно, что на нашей таможне просто дыра и государство теряет невероятные деньги, которые даже трудно сосчитать. МВФ и Всемирный банк уверяют, что у нас в тени находится 49% экономики, в том числе, это таможня", - отметила Тимошенко.

Вторая насущная проблема, решение которой позволит высвободить средства, которых хватит на удвоение пенсий - просмотр внешних долгов государства. Вместо начала реальных переговоров по реструктуризации государственных обязательств, правительство за последние месяцы увеличило заимствования на более 160 млрд гривен.

"Долги надо реструктурировать так, чтобы и государство не потеряло авторитет в мире, и чтобы мы, как страна, не платили деньги, равные годовому Пенсионному фонду и не разрушали свою жизнь", - отметила лидер политик.

Введение обязательного медицинского страхования, по мнению Тимошенко, позволит существенно увеличить расходы на здравоохранение и зарплаты медикам.

"Нам нужно не судьям платить по 300 тыс. грн в месяц, а врачам и учителям, чтобы через два-три года мы просто не остались без специалистов образования и медицины", - подчеркнула она.

Лидер "Батькивщины" также предложила в планах на 2020 год увеличить расходы на местные бюджеты для развития общин.

"Мэры городов после такого бюджета находятся на грани взрыва и они сейчас говорят о том, что им на следующий год урезали возможность жить общинам. Но мы же так с вами жить не можем и тарифы мы не можем оставить такие, которые у нас были последние пять лет ", - добавила Тимошенко.

"Сегодня Украина не имеет времени на "критику ради критики". Всем нам надо объединиться и исправить проект бюджета, сделав его таким, что обеспечит улучшение жизни каждого украинца", - отметила политик.

Тимошенко передала министру финансов "Новый курс" - разработанную лучшими специалистами программу всеобъемлющих преобразований - и предложила помощь своей команды в работе над бюджетом в интересах граждан.

"Я бы хотела, чтобы мы разобрались в проблемах этого бюджета и определили, как нам успеть выйти на тот путь, который может дать реальные, существенные и ощутимые для людей изменения", - подытожила председатель партии.

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