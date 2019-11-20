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Украина может разорвать сотрудничество с МВФ: названы сроки

среда, 20 ноября 2019, 07:59
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Кредитная программа, по которой сейчас ведутся переговоры Украины с Международным валютным фондом, станет последней, сотрудничество должно закончиться в 2023 году.

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова во время мероприятия по случаю 5-й годовщины hromadske International.

"Мой амбициозный план — суметь закончить ее (программу с МВФ - Апостроф), чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать", - сказала она.

Министр отметила, что сейчас правительство продолжает переговоры с миссией МВФ, которая находится с визитом в Киеве по новой кредитной программе о сотрудничестве.

"Программа, над которой мы работаем — хорошая и она нам позволит провести массу реформ, приватизацию, концессию и другие вещи. Но и должна позволить нам выйти из нее по завершении — как в свое время это смогла сделать Польша", - пояснила Маркарова.

Напомним, что миссия МВФ начала работу в Украине 14 ноября. В МВФ надеются достичь быстрых результатов в подписании новой программы сотрудничества с Украиной.

Подробнее о миссии МВФ в Украине читайте в материале "Апострофа": Как Зеленскому получить 5 миллиардов от МВФ и при чем тут болтливый Коломойский.

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