Пенсии-2020: что нужно знать и к чему готовиться украинцам

В Украине продолжается пенсионная реформа, предполагающая, в частности, постепенное увеличение стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту.

Об этом сообщает "Сегодня".

Пенсии увеличиваются, начиная с 2018 года, и так будет продолжаться до 2028 года. Это предусмотрено Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Минимальный стаж увеличится

Тем, кому в 2020-м исполнится 60 лет – и мужчинам, и женщинам – для получения пенсии по возрасту необходимо будет иметь не менее 27 лет стажа.

Что касается пенсионного возраста, то в первые годы после начала пенсионной реформы для женщин существовал "льготный период", в течение которого они могли уйти на пенсию не в 60 лет, а на несколько лет раньше (потому что в результате реформы именно для женщин повышался пенсионный возраст – с 55 до 60 лет). Например, тем, кто родился с 1 апреля по 30 сентября 1960 года, можно было выйти на пенсию в 59 лет, то есть в 2019 году.

Однако в 2020 году "льготный период" заканчивается. Хотя воспользоваться им еще могут женщины, которые родились с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года. Они имеют право выйти на пенсию в 59 лет и 6 месяцев, то есть на полгода раньше, чем мужчины и чем женщины, которые родились позже. Такого возраста они достигнут как раз в 2020 году.

Те, кто еще не достиг пенсионного возраста, могут проверить свой страховой стаж на "Портале электронных услуг" Пенсионного фонда Украины. Однако для этого необходимо иметь электронную цифровую подписьлибо логин и пароль, который можно получить в ближайшем отделении ПФУ.

Напомним, согласно указу президента "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", в ближайшее время на "Портале электронных услуг" ПФУ должен появиться "Пенсионный калькулятор" – услуга по автоматическому расчету прогнозного размера пенсии (в личном кабинете застрахованного лица).

Кто не получит пенсию в 60 лет

Если окажется, что по достижении 60 лет человек не имеет необходимого стажа (напомним, в 2019 году – 26 лет, в 2020-м – 27 лет), ему придется проработать еще минимум три года. Когда исполнится 63, пенсия может быть начислена при гораздо меньшем официальном трудовом стаже. Скажем, те, кому 63 года исполнилось в 2019 году, могут получить пенсию по возрасту при наличии страхового стажа 16 лет и больше. Те, кому исполнится 63 в 2020-м, должны будут иметь стаж не менее 17 лет, в 2021-м – не менее 18 лет, в 2022-м – от 19 лет стажа. Ну, а те, кому в 2020 году только исполнится 60, смогут пойти на пенсию в 2023 году, если к тому моменту их страховой стаж будет составлять не менее 20 лет.

Если же и к 63 годам не удастся накопить необходимый официальный стаж, есть вариант получить пенсию по возрасту в 65 лет при наличии стажа официальной работы не менее 15 лет.

Тем, кому не удастся "насобирать" официальный стаж даже к 65 годам, придется работать и дальше. Или обратиться в органы соцобеспечения для назначения социальной помощи. Если других доходов у человека нет, размер социальной помощи будет равен прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.

Минимальные пенсии выросли

С 1 декабря размер прожиточного минимума в очередной раз увеличился. Соответственно, увеличивается размер минимальных пенсий, которые равны прожиточному минимуму. Прибавка составит 74 грн: после перерасчета пенсионеры будут получать 1638 грн вместо 1564 грн. Размер максимальной пенсии, которая составляет 10 прожиточных минимумов, вырастет пропорционально – на 740 грн и будет составлять 16 380 грн (вместо 15 640 грн).

Ранее "Апостроф" сообщал, что есть категории, которых повышение и перерасчет не коснется, так как в составе пенсионной выплаты отсутствуют составляющие, которые зависят от размера прожиточного минимума: пенсии детей войны; надбавки реабилитированным и членам их семей, которые были вынуждены переселиться; ежемесячная дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС; надбавки по уходу.