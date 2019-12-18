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Сколько украинцев получат максимальные прибавки к пенсиям: озвучены точные цифры

среда, 18 декабря 2019, 06:44
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Фото: 24tv.ua

Максимальные прибавки к пенсиям в декабре получат 18 тыс. украинцев - их выплаты будут повышены на более чем 700 грн.

Об этом заявили в Пенсионном фонде Украины.

На сумму до 100 грн пенсии повысят 5,6 млн человек, от 100 до 300 грн - 145,9 тыс., от 300 до 500 грн - 29,3 тыс., от 500 до 700 грн - 7 тыс.

Стоит отметить, что декабрьский перерасчет пенсий связан с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Размер минимальной пенсии по возрасту повышен на 74 грн - с 1564 грн. до 1638 грн. Кроме того, перерассчитаны 227,7 тыс. пенсий военным пенсионерам.

Перерасчет осуществлен для 9,4 млн человек, а пенсии повышены 5,8 млн лицам. Среднее повышение составило 41,25 грн.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось детальное разъяснение, что делать, если не хватает стажа для выхода на пенсию.

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