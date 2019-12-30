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Начался бюджетный микроинсульт: озвучен тревожный прогноз по будущему экономики Украины

понедельник, 30 декабря 2019, 12:13
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В 2019 году бюджет Украины фактически ввел картотеку на незащищенные статьи, из-за чего приостановилось финансирование совместных с местными бюджетами программ. Все это привело к тому, что в стране начался некий бюджетный микроинсульт.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил финансист Алексей Кущ.

По словам эксперта, сейчас в стране вполне нормальная ситуация с долларом, несмотря на то, что он бьет многолетние минимумы.

"Это небольшой курсовой отскок (за несколько дней доллар подорожал на одну гривну). В предыдущие годы местные и центральные бюджеты в конце года осуществляли выброс денег на рынок - финансировались те программы, которые не были профинансированы на 100%. Это были, как правило, недоиспользованные 50-70 млрд грн", - отметил он.

Финансист добавил, что это делали из-за того, что по условиям бюджетного кодекса деньги, которые не использовали в текущем году, переносят в доходную часть бюджета на следующий год.

"Поэтому люди, которые сидели на бюджетных программах, чтобы успеть их освоить, массово проводили платежи через казначейство. Соответственно, происходил скачок курса гривны и она девальвировала - это происходило постоянно и называлось "бюджетный курсовой фактор"...

Но определенные деньги на рынок все-таки попали. Люди до сих пор сидят на бюджетных потоках, а околовластные группы осваивают бюджетные средства. Выброс денег на рынок связан с желанием приближенных к власти людей набить свои кошельки. И хотя денег в бюджете практически нет, остатки попали на рынок и привели к курсовой коррекции. Но если раньше осваивалось 50-70 млрд гривен, то сейчас - 10-15 млрд гривен. Я бы назвал это карликовым бюджетным фактором девальвации гривны", - сказал Кущ.

По словам специалиста, его тревожит отсутствие денег в бюджете. Он назвал это "первым тревожным звонком".

"То есть представление под названием "Кризис" еще не началось, но оно непременно состоится, если не принять необходимые меры. Замедление поступления денег в бюджет с одной стороны связано с тем, что резко сократились поступления с таможни из-за укрепления гривны. А с другой стороны сейчас уже заметны внутренние деструктивные процессы в экономике", - добавил он.

Также финансист отметил, что сейчас Украина пребывает в промышленной рецессии.

"Так по всем мировым стандартам называется ситуация, когда два квартала подряд падает промышленное производство. Когда 6 месяцев падает ВВП, то это общая рецессия.

ВВП у нас растет, а промышленное производство, скажем, в ноябре упало на 7,5%. И это на фоне дефляции (уменьшения, - "Апостроф") цен на промышленную продукцию в размере 3-4%", - резюмировал он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Укрепление гривны фактически уничтожает украинскую экономику - Алексей Кущ.

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