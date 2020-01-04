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В Украине увеличили размер алиментов: сколько теперь надо выплачивать

суббота, 04 января 2020, 17:30
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В Украине с начала 2020 года увеличен размер выплат алиментов на несовершеннолетних, что связано с изменением прожиточного минимума.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"Обращаем внимание, что с 1 января 2020 года в связи с увеличением прожиточного минимума увеличен размер алиментов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум составляет 1779 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2218 грн.

Таким образом, минимальный гарантированный размер алиментов составит:

  • для детей возрастом до 6 лет - 889,5 грн;
  • для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1109 грн.

Эти показатели следует учитывать, если из зарплаты работников нужно удерживать алименты не в твердой денежной сумме, а в привязке к прожиточному минимуму на ребенка соответствующего возраста. Как и ранее, максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста.

Как сообщал "Апостроф", в Минюсте опубликовали реестр должников, в котором насчитывается более 1,7 миллиона украинцев, которые имеют долги за невыполнение решений суда, по выплате алиментов и погашению штрафов, те, кто вовремя не заплатил за коммуналку или кредит.

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