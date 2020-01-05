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Деньги уже на счетах: в Украине сделали важное уточнение по транзиту газа из России

воскресенье, 05 января 2020, 13:37
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Фото: Facebook

Временное сокращение объемов транзита российского газа в страны Евросоюза, который с 1 января 2020 года начала осуществлять компания "Оператор ГТС Украины", не повлияло на размер оплаты, предусмотренный контрактом.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook генеральный директор компании Сергей Макогон.

Он подтвердил, что физические объемы транзита российского газа временно снизились до 35-45 млн м3 в сутки. Однако, при этом компания "Оператор ГТС Украины" получает оплату в полном объёме из расчёта 178 млн м3 в сутки.

"Деньги уже на счетах Оператор ГТС України, так как услуги оказываются по принципу предоплаты", - объяснил ситуацию Сергей Макогон.

Как сообщал "Апостроф", ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев признал, что некоторые моменты контракта на транзит газа с "Газпромом" создают риски.

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