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Зеленский подписал важный для бизнеса документ: что изменится

вторник, 21 января 2020, 16:33
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Согласно подписанному президентом Украины Владимиром Зеленским закону, из государственного бюджета будет выделено 2 млрд гривен для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов для поддержки малого и среднего бизнеса.

Об этом сказано на официальном сайте главы государства.

Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" по обеспечению функционирования Фонда развития предпринимательства" Верховная Рада приняла во вторник, 14 января 2020 года.

Этим документом предусмотрено, что Фонд развития предпринимательства будет оказывать поддержку в виде компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9 процентов годовых по кредитам в гривне. Процент будет зависеть от размера и типа бизнеса.

"Программа позволит малым и средним предпринимателям открывать собственное дело и создать тысячи рабочих мест уже в 2020 году. Также поддержка предпринимателям будет предоставляться в виде частичных гарантий по кредитам, если у малого и среднего бизнеса не хватает залога", - сказано в сообщении пресс-службы президента.

Для запуска программы кредитов предусмотрено выделение из государственного бюджета 2 млрд гривен.

Как сообщал "Апостроф", ранее экономист Алексей Кущ объяснил, что позволит украинской экономике развиваться в нужном темпе и направлении.

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