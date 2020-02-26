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Украина теряет огромные деньги из-за "схем" с углем: всплыли скандальные детали

среда, 26 февраля 2020, 13:34
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Украина теряет огромные суммы денег из-за продажи угля по стоимости, ниже себестоимости, в связи с чем недополучили 686 миллионов гривен прибыли, при этом имея огромные долги перед шахтерами по зарплате и кредитные обязательства.

Такой вывод можно сделать, исходя из публичного отчета про деятельность Государственной аудиторской службы Украины за 2019 год.

В частности, на предприятии "Львовуголь" с 1 июля 2016 года по 30 июня 2019 года аудиторы обнаружили нарушений на сумму более трех миллионов гривен.

"Несостоятельность предприятия самостоятельно устанавливать цену на реализацию угольной продукции приводит к убыточности. Вследствие реализации угольной продукции операторам оптового рынка по цене, ниже себестоимости, утрачена возможность получить дополнительных поступлений на сумму 686,4 млн гривен", - говорится в отчете.

Кроме того, во время аудита выявлен ряд нарушений при проведении выплат на оплату труда, в результате чего предприятию пришлось уплатить штрафных санкций на сумму 56,6 млн гривен.

И это на фоне кредитного обязательства, взятого Украиной, хотя учитывая потерянный денежный ресурс при правильном использовании и распределении средств можно было явно обойтись без долговой ямы.

Как сообщалось, ранее стало известно, что в Украине набирает обороты "зачистка" аудиторской службы.

Подробнее о том, что ждет угольную отрасль страны и шахтеров, читайте в материале "Апострофа": Скинуть лишний балласт: что власть готовит для шахтеров и угольной отрасли.

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