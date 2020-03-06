RU  UA

суббота, 7 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

7 марта

00:22
Украинку наказали за распространение слухов о коронавирусе
00:20
Полиция бездействует: в сети показали фото опытного вора, "работающего" в Киеве
00:15
Украина потеряла на Донбассе "киборга" из Донецка: опубликовано имя и фото бойца

6 марта

22:50
Под Полтавой произошла смертельная авария с маршруткой: водитель пытался сбежать
21:57
Убийцы рассказали, за что зарезали и сожгли девушку в Харькове: видео с задержанными
21:49
Потепление "бьет" по Украине сильнее, чем по остальному миру: заявление ученых
20:55
Угроза нацбезопасности: в Украине запретили скандальный русскоязычный телеканал
20:41
"Рекордные" подснежники: появилось яркое фото весенних цветов в Киеве
20:21
Во Львове "псевдоактивисты" требовали увольнения руководителя таможни
19:21
Maruv выпустила первый трек сайд-проекта Shlakoblochina - все те же "киски", те же "зоны риска" Lime
18:48
Готовим домашнюю уху с овощами: подробный рецепт и советы Lime
18:37
Признак слабости власти: в Нацкорпусе ответили на заявление премьера Шмыгаля по поставкам воды в Крым
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Падение экономики: появился тревожный прогноз по развитию Украины в 2020 году

пятница, 06 марта 2020, 23:19
переглянути новину українською

В Украине по данным на первый квартал 2020 года наблюдается замедление роста экономики и фиксируется уменьшение ВВП.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства.

В частности, министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает уровень падения валового внутреннего продукта в январе 2020 года в 0,5%.

"Как результат, в январе 2020 года уменьшение сводного индекса производства составило 2,6% и соответственно сокращение ВВП оценено на уровне 0,5%", – говорится в обзоре.

Кроме того, в обзоре уточняется, что действие факторов, которые влияли на развитие экономики в 2019 году, будет несколько сдерживать рост экономики в целом, особенно в I квартале года.

Отметим, что сокращение ВВП Украины зафиксировано впервые с 2016 года.

Как сообщалось, ранее ВВП Украины в разы ниже показателей европейских стран.

Подробнее о том, сколько Украине нужно денег, чтобы расплатиться с долгами, читайте в материале "Апострофа": Найти триллион: как Украине расплатиться с долгами.

Фотогалереи

Все
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на

Читайте также

Драконовские методы: как Кабмин выкручивает руки Нацбанку и предпринима­телям

Без зарплат и стипендий: как Минфин создал много­миллиардную "дыру"

Найти триллион: как Украине расплатиться с долгами

Украинцам лучше подготовиться к скорому сюрпризу от "Нафтогаза" - Валентин Землянский

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: