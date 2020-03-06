Падение экономики: появился тревожный прогноз по развитию Украины в 2020 году

В Украине по данным на первый квартал 2020 года наблюдается замедление роста экономики и фиксируется уменьшение ВВП.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства.

В частности, министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает уровень падения валового внутреннего продукта в январе 2020 года в 0,5%.

"Как результат, в январе 2020 года уменьшение сводного индекса производства составило 2,6% и соответственно сокращение ВВП оценено на уровне 0,5%", – говорится в обзоре.

Кроме того, в обзоре уточняется, что действие факторов, которые влияли на развитие экономики в 2019 году, будет несколько сдерживать рост экономики в целом, особенно в I квартале года.

Отметим, что сокращение ВВП Украины зафиксировано впервые с 2016 года.

Как сообщалось, ранее ВВП Украины в разы ниже показателей европейских стран.

Подробнее о том, сколько Украине нужно денег, чтобы расплатиться с долгами, читайте в материале "Апострофа": Найти триллион: как Украине расплатиться с долгами.