Чем может грозить Украине катастрофический обвал цен на нефть: нардеп указал на опасность

Из-за ситуации с падением цены на нефть, которая повлекла за собой обвал рубля в России, может пострадать и Украина.

Об этом сообщает народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Дубинский на своей Facebook-странице.

По его предположениям, из-за нефти 20-30 долларов за баррель неизвестно, какой в итоге будет цена на газ. Также открыты вопросы о цене на зерновые и железную руду.

"И каким будет платежный баланс страны по итогам первого полугодия?", - написал нардеп.

Он подчеркнул, что Кабмину и НБУ нужно 9 марта формировать антикризисный штаб, и сообщать о мерах, чтоб не скатиться в дефляцию и рецессию.

"И примите решение о дистанционном голосовании Рады и Кабмина. Потому что если к глобальной рецессии добавится эпидемия - будет совсем весело с парализованной системой госуправления", - заявил Александр Дубинский.

Напомним, из-за ситуации на нефтяном рынке Центральный банк России на 30 дней остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке.

Отметим, что Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.

Подробнее о ситуации в России читайте в материале "Апострофа": "Черный понедельник" на рынке нефти: кому нужна новая война и как она "убьет" Россию.