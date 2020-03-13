Что происходит с курсом гривны в обменниках: фото из Киева

Курс продажи американской валюты 13 марта в киевских обменниках снизился, что произошло первый раз на этой неделе.

Так, курс продажи наличного доллара опустился до 26,3 гривны за доллар, а курс покупки вырос до 25,5 гривны за доллар.

Средний курс покупки евро тоже стал ниже и составил 29,3 гривны за евро, а курс продажи - 29,55 гривны за евро.

Отметим, что на фоне "черного понедельника" с начала недели американская валюта выросла на 1-2 гривны. По состоянию на 13 марта Национальный банк снизил официальный курс гривны на 23 копейки - до 25,85 за доллар.

Как сообщал "Апостроф", спровоцированный пандемией мировой кризис будет фатальным для валютного курса.