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Что происходит с курсом гривны в обменниках: фото из Киева

пятница, 13 марта 2020, 13:59
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Курс продажи американской валюты 13 марта в киевских обменниках снизился, что произошло первый раз на этой неделе.

Так, курс продажи наличного доллара опустился до 26,3 гривны за доллар, а курс покупки вырос до 25,5 гривны за доллар.

Средний курс покупки евро тоже стал ниже и составил 29,3 гривны за евро, а курс продажи - 29,55 гривны за евро.

Отметим, что на фоне "черного понедельника" с начала недели американская валюта выросла на 1-2 гривны. По состоянию на 13 марта Национальный банк снизил официальный курс гривны на 23 копейки - до 25,85 за доллар.

Как сообщал "Апостроф", спровоцированный пандемией мировой кризис будет фатальным для валютного курса.

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