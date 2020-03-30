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Недопустимо вгонять страну в долговое ярмо: Тимошенко призвала к изменению экономического курса

понедельник, 30 марта 2020, 15:30
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Украина нуждается в немедленной смене экономического курса, ведущего к наращиванию долгов под предлогом борьбы с эпидемией и кризисом.

Об этом заявила лидер фракции "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время брифинга по результатам заседания Согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов.

"Решение правительства о дальнейшем увеличении долговой зависимости угрожает национальной безопасности страны. Объемы заимствований, которые правительство планирует принять, могут стать большими, чем доходы бюджета. Сокращение доходов бюджета на 122 млрд гривен означает, что от экономики мы получим минимум денег. Зато заимствованиями затянем страну в долговую яму на десятки лет", - возмутилась лидер "Батькивщины".

Такая стратегия власти, по мнению Юлии Тимошенко, ошибочна в самой основе. Прежде всего, страна должна позаботиться о реструктуризации долга.

"Наше предложение - реструктуризировать государственный долг. Так мы освободим 320 млрд гривен, и этого будет достаточно, чтобы Украина прошла экономический и финансовый кризис. Нам необходимо умное сотрудничество с МВФ, которое базировалась бы на национальных интересах Украины, а переговоры нужно вести о реструктуризации госдолга, а не о новых заимствованиях", - отметила политик.

Партия "Батькивщина", подчеркнула Юлия Тимошенко, не поддержит предложений правительства, которыми предлагается отдавать госсобственность, в том числе стратегическую, за долговые обязательства. По словам лидера партии, принятие таких решений приведет к потере ресурсов и к бесконтрольному увеличению государственного долга.

"Законом хотят полностью аннулировать государственный фонд регионального развития, субвенции местным бюджетам на поддержку развития объединенных общин, отменить функционирование фонда энергоэффективности, отменить льготы гражданам на жилищно-коммунальные услуги, сократить финансирование науки и тому подобное. Забирать деньги из экономики и оставлять ее обескровленной - это опасная и ошибочная стратегия. Мы ее поддерживать не будем!", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

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