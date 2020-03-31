В Украине могут перенести индексацию пенсий из-за карантина: что нужно знать

Индексацию пенсий в Украине могут провести в апреле, а не в мае, как было запланировано.

31 марта с таким заявлением выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Буквально в эти дни Министерство социальной политики проводит пересчет и ищет возможность проиндексировать пенсии уже в апреле нашим пенсионерам, дальше мы перейдем с принятием этого закона (об изменениях в бюджет - "Апостроф") к обещанной выплате дополнительных средств пенсионерам", - отметил глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что государство также окажет финансовую помощь тем украинцам, которые потеряли работу или вынуждены быть дома и не могут зарабатывать деньги во время карантина. Средств будут выделены из фонда борьбы с коронавирусом.

Напомним, что украинских пенсионеров весной 2020 года ждут сюрпризы с выплатами - отдельным категориям граждан их повысят.