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В Украине пересчитают пенсии: кому ждать повышения весной

пятница, 03 апреля 2020, 03:11
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Фото: Facebook

С 1 апреля в Украине изменится сумма пенсионных выплат. Однако, выплаты будут повышены не всем украинцам.

Изначально весной 2020 года планировалось осуществить три повышения пенсионных выплат. Речь идет об индексации выплат, единоразовой помощи и о доплатах по возрасту.

С апреля Кабмин начнет выплачивать дополнительно по 1 тыс. грн тем, кто имеет пенсию менее 5 тыс. грн. Соответствующее обещание ранее дал президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам.

Обещанную доплату из-за введения карантина в Украине в апреле получат более 10 млн пенсионеров. В Минсоцполитики также заявили, что на доплату рассчитывать и люди с инвалидностью, а также получатели социальных пенсий. В Украине около 400 тысяч таких людей.

Индексацию трудовых пенсий с учетом инфляции пока перенесли на неопределенный срок, хотя ранее это обещали сделать в мае. Теперь такая индексация может быть проведена только после завершения карантина. Министр соцполитики Марина Лазебная считает, что на повышение ежемесячных выплат после индексации смогут рассчитывать около 7 млн пенсионеров.

Работающим пенсионерам индексацию выплат не проведут, поскольку им проводят перерасчет отдельно.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что Минсоцполитики изыскивает возможность проиндексировать пенсии в Украине уже в апреле.

В правительстве также пообещали ежемесячную надбавку в 500 грн пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет. Это коснется 1,5 млн пенсионеров.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, кто еще получит по 1000 гривен добавки к пенсии "от Зеленского".

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