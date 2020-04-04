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Сотни тысяч украинцев получат помощь к Пасхе: названа сумма

суббота, 04 апреля 2020, 15:05
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К Пасхе отдельные категории малообеспеченных слоев населения получат материальную помощь.

Об этом сообщают на Официальном портале Киева.

"Несмотря на ограничительные меры, которые призваны остановить распространение коронавирусной болезни, город продолжает выполнять свои обязанности перед киевлянами. Так, 289 091 киевлянин получат материальную помощь по случаю празднования Пасхи", - отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Согласно распоряжению, материальную помощь в размере 300 грн получат:

  • неработающие пенсионеры, размер пенсии которых не превышает размера двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;
  • лица, которые являются получателями государственной социальной помощи в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью";
  • лица, которые являются получателями государственной социальной помощи в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью";
  • лица, которые являются получателями социальной пенсии в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении";
  • лица, которые являются получателями государственной помощи на детей, больных тяжелыми перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологическими заболеваниями, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа, острые или хронические заболевания почек IV степени, на детей, которые получили тяжелую травму. нуждающимся в трансплантации органов, нуждаются в паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность;
  • лица, которые являются получателями временной государственной социальной помощи;
  • неработающие лица, которые достигли общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсионную выплату;

В размере 280 грн:

  • лица, которые являются получателями компенсации за предоставление социальных услуг;
  • неработающие трудоспособные лица, которые являются получателями ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за лицом с инвалидностью I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста;
  • лица, которые являются получателями ежемесячной денежной помощи, проживающим вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, который по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, на уход за ними.

Выплатят единовременную адресную социальную материальную помощь на текущие счета в банках для выплаты пенсий и на счета, открытые в банке, которые являются участником проекта "Муниципальная карта "Карточка киевлянина". Также льготники, которые получают выплаты через "Укрпочту", смогут получить помощь в отделениях учреждения, или выплаты будут доставлены вместе с пенсией.

Как сообщал "Апостроф", с 1 апреля в Украине был увеличен пенсионный возраст для женщин до 59,5 лет, также вскоре будут повышены требования по стажу.

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