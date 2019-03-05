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В Киеве презентуют рейтинг финансового здоровья банков

вторник, 05 марта 2019, 13:56

Международный центр перспективных исследований (МЦПИ) совместно с интернет-изданием "Апостроф" проведет презентацию рейтинга "Финансового здоровья банков Украины".

Мероприятие состоится 12 марта в 10:00 в информагентстве "Укринформ" (ул. Б. Хмельницкого, 8/16).

"После" банкопада "в 2014-2015 годах доверие населения к банкам значительно снизилось. Вместе с этим сокращение количества банков не стало залогом их надежности. Сегодня более трети банков частично не соблюдает установленных нормативов НБУ, создает определенные вызовы для дальнейшего развития банковской системы" , - говорится в сообщении.

Именно с целью определения самых надежных банков Международным центром перспективных исследований (МЦПИ) при поддержке Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) совместно с журналистами интернет-издания "Апостроф" был подготовлен рейтинг финансового здоровья банков Украины.

"Уникальность рейтинга состоит в использовании подхода к оценке, характеризующий, одновременно, показатели эффективности и надежности банка. В результате банк оценивается с точки зрения привлекательности как для собственных акционеров, так и для его клиентов", - уверяют эксперты.

К участию в дискуссии приглашаются: представители банковского сектора и заинтересованных органов государственной власти, экспертной среды, неправительственных организаций, общественные активисты и СМИ.

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