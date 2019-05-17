Бахматюк заявил о готовности вести переговоры с НБУ о судьбе ликвидированных банков

Бизнесмен Олег Бахматюк заявил, что всегда готов к переговорному процессу с НБУ относительно дальнейшей судьбы ликвидированного ВиЭйБи банка и признанного неплатежеспособным банка "Финансовая инициатива" и рассказал о причинах коррупции в Украине и о том, почему последствия "банкопада"от НБУ не привели к развитию экономики.

С такими заявлениями бизнесмен и владелец банков выступил на Международной инвестиционной конференции "Game of Thrones: Final Season?", которую проводила инвестиционная компания Concorde Capital, пишет "Обозреватель".

По его мнению, борьба с коррупцией должна происходить за счет ликвидации бедности и приватизации.

"Нужно ввести закон о лоббизме, и не будет никакой политической коррупции, и каждый из нас может защищать свои интересы. Ввести полную приватизацию - не будет коррупционных связей. Надо бороться не с коррупцией, надо бороться с бедностью, потому что недополучает учитель, врач, тот, кто берет взятки", - заявил бизнесмен.

Также Бахматюк сообщил, что всегда готов к переговорному процессу о судьбе банков, которые были "фактически уничтожены в результате политики НБУ". Он отметил, что результат такой политики не привел к росту экономики Украины.

"Я всегда открыт к переговорному процессу и хочу это сделать, насколько это возможно. А следственность этих вещей или в данном случае этот процесс мы уже пережили. Банковского или так называемого экономического финансирования групп в Украине уже не будет. Хорошо ли это? Да, это хорошо. Единственное, что нехорошо - последствия. Где финансирование частного сектора? Где финансирование в экономику государства? Почему ОВЗ являются спекулятивным инструментом, который высасывает кровь из экономики, не давая развиваться? Почему они подталкивают систему внутреннего выезда за границу, систему не стимуляции инвестиционных вкладов, почему не дают возможности доступа к ресурсу? На эти вопросы надо отвечать", - заявил бизнесмен.

Ранее Бахматюк предлагал Национальному банку (НБУ) и Фонду гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) провести реструктуризацию долгов своих банков. Для организации переговорного процесса по реструктуризации долгов банков "Финансовая инициатива" и VAB Бахматюк предложил нанять международную компанию и оплатить их услуги. ФГВФЛ поддерживает идею реструктуризации долгов, поскольку рассчитывает, что такой опыт удастся перенести на другие выведенные с рынка банки, но НБУ ответа не дал.